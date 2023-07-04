Вишня: польза и вред для организма

Не все любят свежую вишню из-за ее кисловатого вкуса. Вишневые десерты привлекают гораздо больше. Нутрициолог Тамара Рау ответила, сохраняет ли вишня полезные свойства при кулинарной обработке и всем ли полезна эта ягода.

Калорийность и БЖУ вишни

В 100 граммах продукта — это от 12 до 20 ягод — содержится примерно 50 ккал.

Таблица пищевой ценности вишни

Название Количество на 100 г Белки 0,8 г Жиры 0,4 г Углеводы 10-12 г (в зависимости от спелости ягод) Пищевые волокна 1,6 г

Польза вишни

Ягоды содержат:

витамин А (17 мкг);

витамины группы В (B1 — 0,03 мг; B2 — 0,03 мг; В3 — 0,5 мг; В4 — 6,1 мг; В5 — 0,08 мг; В6 — 0,05 мг; В9 — 6 мг );

B2 ); витамин С (15 мг);

витамин Е (0,3 мг);

витамин К (2,1 мкг).

Фото istockphoto.com/fikretozk

Также в вишне есть минералы:

калий (256 мг);

кремний (41 мг);

фосфор (30 мг);

магний (26 мг);

марганец (0,08 мг).

Такой состав делает вишню очень полезным продуктом.

Красота кожи, волос и ногтей

В 100 граммах вишни содержится больше суточной нормы кремния (41 мг против 30 мг).

Антиоксидантные свойства

В вишне содержатся антоцианы (растительные пигменты) и витамин С — антиоксиданты.

Защита сердечно-сосудистой системы

Ягоды снижают уровень холестерина и нормализуют кровяное давление. И то, и другое положительно влияет на работу сердца.

Укрепление иммунной системы

Антоцианы, содержащиеся в вишне, способстввуют укреплению иммунной системы и защищают организм от инфекций.

Противовоспалительный эффект

Антоцианы из кислой вишни нейтрализуют окислительные процессы и ускоряют заживление поврежденных после тренировок мышц.

Улучшение сна

Концентрированный сок вишен сорта «монморанси» увеличивает выработку мелатонина, поэтому улучшает сон.

Борьба с ожирением и диабетом

Вишня (свежая, а также в виде сока или порошка) улучшает липидный обмен при диабете и ожирении.

Фото istockphoto.com/lisaaMC

Вред вишни

У некоторых людей может возникнуть аллергия как на свежие, так и на обработанные ягоды. За счет кислоты вишня противопоказана при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Отдельно стоит помнить о вреде косточек. Риск отравления синильной кислотой минимален (чтобы отравиться, косточку нужно разрушить), а вот шанс получить аппендицит вполне реален.

Сколько вишни можно съесть в день

На переизбыток вишни организм может отреагировать расстройством желудка. Кроме того, можно повредить слизистую рта и усилить чувствительность зубной эмали.

Вкусные рецепты с вишней

Вишню можно есть свежей, добавлять в йогурты и муссы, использовать в выпечке. Помните, при термообработке часть витаминов (особенно витамин С) разрушится, но минералы останутся.

Вишневый смузи

Ингредиенты:

свежая вишня — 1 стакан;

йогурт — 1/2 стакана;

банан — 1 шт.;

мед (по желанию) — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления:

У чистых ягод удалите косточки и переложите мякоть в чашу блендера. Банан очистите от кожуры, произвольно нарежьте и переложите к вишне. Добавьте йогурт, мед и взбейте все в однородную массу. По желанию можно добавить немного коровьего или растительного молока, чтобы смузи получился менее густым.

Брауни с вишней

Ингредиенты:

вишня — 200 г;

сливочное масло — 130 г;

горький шоколад — 130 г;

яйца — 3 шт.;

амарантовая мука — 70 г;

сахар — 50 г;

какао — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 3/4 ч. л.;

крупная соль — щепотка.

Фото istockphoto.com/Geshas

Приготовление:

Шоколад и масло растопите на водяной бане. Готовую смесь остудите до комнатной температуры Яйца взбейте с сахаром в пышную пену. Аккуратно добавьте шоколадно-сливочную смесь и перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и какао, добавьте щепотку крупной соли и замешайте тесто. Введите вишню без косточек, аккуратно перемешайте и перелейте тесто в форму для запекания. Форму можно смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Выпекайте брауни 20 -25 минут при 190 градусах.

Как выбрать и хранить вишню

Ягоды должны быть сочными, блестящими, без повреждений или гнили. Хранить вишню можно в холодильнике при температуре около 0-4 градусов. Желательно удалить черенки и сложить вишню в контейнер или пластиковый пакет.

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