Вишня: польза и вред для организма

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Не все любят свежую вишню из-за ее кисловатого вкуса. Вишневые десерты привлекают гораздо больше. Нутрициолог Тамара Рау ответила, сохраняет ли вишня полезные свойства при кулинарной обработке и всем ли полезна эта ягода.
В 100 граммах продукта — это от 12 до 20 ягод — содержится примерно 50 ккал.
|Название
|Количество на 100 г
|Белки
|0,8 г
|Жиры
|0,4 г
|Углеводы
|
10-12 г
(в зависимости от спелости ягод)
|Пищевые волокна
|1,6 г
Ягоды содержат:
Также в вишне есть минералы:
Такой состав делает вишню очень полезным продуктом.
В 100 граммах вишни содержится больше суточной нормы кремния (41 мг против 30 мг).
В вишне содержатся антоцианы (растительные пигменты) и витамин С — антиоксиданты.
Антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов и снижают риск онкологических заболеваний.Тамара РауСемейный терапевтический нутрициолог
Ягоды снижают уровень холестерина и нормализуют кровяное давление. И то, и другое положительно влияет на работу сердца.
Антоцианы, содержащиеся в вишне, способстввуют укреплению иммунной системы и защищают организм от инфекций.
Антоцианы из кислой вишни нейтрализуют окислительные процессы и ускоряют заживление поврежденных после тренировок мышц.
Концентрированный сок вишен сорта «монморанси» увеличивает выработку мелатонина, поэтому улучшает сон.
Вишня (свежая, а также в виде сока или порошка) улучшает липидный обмен при диабете и ожирении.
У некоторых людей может возникнуть аллергия как на свежие, так и на обработанные ягоды. За счет кислоты вишня противопоказана при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Отдельно стоит помнить о вреде косточек. Риск отравления синильной кислотой минимален (чтобы отравиться, косточку нужно разрушить), а вот шанс получить аппендицит вполне реален.
Средняя порция: 1-2 стакана (примерно 150-300 г) вишни. Однако каждый организм индивидуален, поэтому важно учитывать индивидуальные особенности.Тамара РауСемейный терапевтический нутрициолог
На переизбыток вишни организм может отреагировать расстройством желудка. Кроме того, можно повредить слизистую рта и усилить чувствительность зубной эмали.
Вишню можно есть свежей, добавлять в йогурты и муссы, использовать в выпечке. Помните, при термообработке часть витаминов (особенно витамин С) разрушится, но минералы останутся.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ингредиенты:
Приготовление:
Брауни должен быть внутри мягким, почти жидким, а сверху — слегка потрескавшимся.Тамара РауСемейный терапевтический нутрициолог
Как выбрать и хранить вишню
Ягоды должны быть сочными, блестящими, без повреждений или гнили. Хранить вишню можно в холодильнике при температуре около 0-4 градусов. Желательно удалить черенки и сложить вишню в контейнер или пластиковый пакет.
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