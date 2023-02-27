0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 08:00

11 полезных постных блюд. Лучшие рецепты от нутрициолога

Полина Соколова
Автор
Надежда Бакуменко
Нутрициолог
Фото Freepik
Telegram Дзен
Вареная картошка далеко не единственный вариант во время поста.

Можно ли во время поста питаться вкусно и полезно? Конечно. О правилах питания в это время и вкусных рецептах рассказала нутрициолог Надежда Бакуменко.

Авокадо можно есть во&nbsp;время Великого поста. Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов

Советы для тех, кто постится

Выбирайте продукты, в которых есть растительный белок

Белки — это основа основ и главный строительный элемент каждой клетки организма. Белок участвует в росте клеток и мышечной ткани, влияет на правильную работу иммунной, нервной, дыхательной и обменной систем. Ежедневное употребление белка необходимо для нормального функционирования организма.

При соблюдении поста введите в рацион блюда с машем, нутом, красной или зеленой чечевицей, зеленой гречкой.

Важный момент — когда вы употребляете бобовые, промойте и замочите их на ночь. Так вы нейтрализуете фитиновую кислоту, которая защищает крупы и орехи, но вредит слизистым кишечника.
Надежда Бакуменко
Нутрициолог

Также полезными будут блюда из конопляных семян, так как это растительный легкоусвояемый белок. В период поста также можно готовить блюда со всеми видами фасоли: красной, белой, зеленой стручковой.

Подготовьтесь к посту

Если вы хотите соблюдать пост, к нему нужно готовиться! Наладить работу желудочно-кишечного тракта, чтобы бобовые не вызывали метеоризм, устранить дефицит витаминов и минералов. Пост не рекомендуется соблюдать беременным и детям.
Надежда Бакуменко
Нутрициолог

Людям, страдающим дисбактериозом и некоторыми другими заболеваниями ЖКТ, не рекомендуется есть горох, фасоль и некоторые другие бобовые.

Бобовые. Фото Freepik/lifeforstock
Фото Freepik/lifeforstock

Еще одно «опасное место» — консервированные продукты с высоким содержанием растительного белка. Сладкая кукуруза, ароматный горошек, фасоль в томатном соусе и аппетитные овощные смеси привлекают «полезным» составом и отличным вкусом. Но в то же время это большие объемы сахара, консервантов, тяжелых жиров, которые нейтрализуют пользу растительного белка.

Растительные белки не являются полноценной заменой для их аналогов животного происхождения, но помогают качественно сбалансировать и разнообразить свой рацион в период поста.
Надежда Бакуменко
Нутрициолог

Не злоупотребляйте перекусами

Я не сторонник перекусов и считаю, что здоровому взрослому человеку они не нужны. Но если вы не смогли приготовить полноценное блюдо, а есть хочется, рекомендую выбирать в качестве перекуса продукты, содержащие белки, жиры и клетчатку. Жиры и белки помогут дольше сохранить чувство насыщения, а клетчатка улучшит работу кишечника и снизит уровень сахара.
Надежда Бакуменко
Нутрициолог

Молочные продукты или фрукты между основными приемами пищи провоцируют резкий скачок инсулина и глюкозы, но сытость будет длиться недолго — за ней последуют голод и упадок сил, появится желание вздремнуть.

Бутерброд с&nbsp;рыбой. 5 рецептов вкусных и сытных сэндвичей для полезного перекуса

Если вы хотите съесть фрукт, добавьте предварительно замоченные орехи. Несладкие молочные или кисломолочные продукты употребляйте с овощами: ломтиками моркови, огурца.

Рецепты полезных постных блюд

Белковый салат

Ингредиенты:

· вареный или консервированный нут;

· красный сладкий лук;

· свежая петрушка или кинза;

· печеный болгарский перец;

· свежий огурец;

· сыр чанах;

· оливковое масло;

· соль и перец по вкусу.

Все ингредиенты нарезать и перемешать. Такой салат поможет избавиться от чувства голода и зарядит энергией.

Оладьи из брокколи

Оладьи из брокколи идеальны для любого приема пищи. Они могут быть и гарниром, и самостоятельным блюдом. А есть их можно и в холодном, и в горячем виде.

Ингредиенты:

· брокколи — небольшой кочан;

· яйца — 2 шт.;

· безглютеновая мука — 2-3 ст. л.;

· сода — на кончике ножа;

· яблочный уксус;

· топленое масло;

· сушеный чеснок, хмели-сунели, молотый перец — по вкусу.

Оладьи из брокколи. Фото Freepik
Фото Freepik

Возьмите небольшой кочан брокколи, промойте и мелко нарежьте. Добавьте яйца, соль, сушеный чеснок, хмели-сунели, щепотку молотого перца и перемешайте все блендером. Положите муку, затем возьмите соду на кончике ножа и погасите яблочным уксусом. Тщательно перемешайте тесто и оставьте на пять минут.

Добавьте топленое масло на сковороду, выкладывайте оладьи и готовьте под крышкой на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

Булочки-пятиминутки из зеленой гречки

Главный секрет, который поможет готовить быстро и вкусно, — это заготовки.

В пост у меня всегда есть пророщенная зеленая гречка, замоченный и отваренный нут, который я замораживаю вместе с аквафабой. Заготовки очень экономят время и вносят разнообразие в рацион, позволяют делать его более сбалансированным.
Надежда Бакуменко
Нутрициолог

Основа любого быстрого перекуса — качественный и полезный хлеб, который можно приготовить и в домашних условиях.

Ингредиенты:

· зеленая гречка в сухом виде — 200 г;

· яблочный уксус — 1 ст. л.;

· псиллиум — 20-25 г;

· соль — 1/2 ч. л.;

· миндальная или кокосовая мука (можно заменить кукурузным крахмалом) — 50 г;

· горячая вода — 270 мл.

Промойте зеленую гречку и замочите на ночь в воде комнатной температуры. Слейте воду, а гречку промойте еще раз проточной водой. Смешайте все ингредиенты погружным блендером.

Мокрыми руками сформируйте булочки и выложите на бумагу для выпечки, смазанную маслом. При желании их можно посыпать семечками. Выпекайте при 170 градусах примерно 35-40 минут.

Миндальные вафли

Ингредиенты:

· яйца — 2 шт.;

· миндальная мука — 4 ст. л.;

· сода или разрыхлитель — щепотка;

· кокосовое масло — 1 ч. л.;

· безглютеновая смесь гарнец — 1 ст. л.;

· козий йогурт или растительное молоко — по вкусу.

Миндальные вафли. Фото Freepik/rawpixel.com
Фото Freepik/rawpixel.com

Все ингредиенты необходимо перемешать и выпекать в вафельнице.

Коктейль с зеленой гречкой

Я люблю проращивать гречку и потом делать коктейли, добавляя замороженную клубнику и спелые бананы. Нужен только блендер и немного воды. Пророщенная зеленая гречка — кладезь витаминов и минералов, источник ценной клетчатки.
Надежда Бакуменко
Нутрициолог

Ингредиенты:

· проростки зеленой гречки;

· вода — 2 стакана;

· ягоды (черника, клубника, малина, голубика);

· при желании можно добавить банан.

Все ингредиенты необходимо тщательно взбить три раза в блендере — и коктейль готов.

Хумус

Ингредиенты:

· нут — 1 стакан;

· семена кунжута — 75 г;

· лимонный сок — 1-2 ст. л.;

· соль — 1 ч. л.;

· оливковое масло — 4-5 ст. л.;

· черный молотый перец — 1-2 щепотки;

· черный тмин или зира — 1/2 ч. л.;

· чеснок — по вкусу.

Хумус. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Промойте нут и замочите на ночь, воду слейте и хорошо промойте еще раз. Залейте нут холодной водой на 4-5 см выше уровня гороха. Поставьте варить до мягкости, время от времени подливая воду. Сцедите жидкость из кастрюли, но не выливайте.

Приготовьте пасту тахини: обжарьте семена кунжута, черный тмин измельчите в кофемолке или с помощью блендера, добавьте пару ложек оливкового масла и перемешайте.

С помощью погружного блендера измельчите горох и тахинную пасту. Добавьте лимонный сок, молотый перец, оливковое масло. Подлейте небольшими порциями жидкость, которая осталась после варки гороха. Доведите до нужной консистенции и при желании добавьте чеснок.

Кабачковые оладьи без яиц

Ингредиенты:

· псиллиум — 2 ст. л.;

· соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;

· небольшой кабачок или цукини — 1 шт.;

· топленое масло — для жарки.

Натрите кабачок на терке, посолите и оставьте на пять минут, затем отожмите лишнюю воду. Смешайте кабачок, псиллиум и специи. Сковороду смажьте маслом, выложите оладьи. Обжарьте на среднем огне под крышкой с двух сторон.

Хрустящий нут

Ингредиенты:

· сухой нут — 200 г;

· растительное масло — 1 ст. л.;

· копченая паприка — 2 ч. л.;

· соль — по вкусу.

Промойте сухой нут, залейте холодной водой и оставьте на ночь. Сварите нут, слейте воду, выложите на кухонное полотенце и оставьте на 15 минут. Перетрите нут между ладоней, чтобы избавиться от пленки.

Отдельно смешайте растительное масло, подкопченную сладкую паприку и соль. В миску с пряной смесью насыпьте подсушенный в духовке нут и перемешайте. Поставьте в духовку на 10-15 минут, аккуратно встряхивая противень во время запекания 1-2 раза.

Жареный нут оставьте на противне до полного остывания. Пересыпьте его в герметичную банку — получится заготовка.

Овощное постное рагу

Ингредиенты:

· фасоль консервированная без сахара — 1 банка;

· замороженный зеленый горошек —100 г;

· средний цукини — 1 шт.;

· картофель — 3 шт.;

· лук репчатый — 1 шт.;

· чеснок — 3 зубчика;

· средняя морковь — 2 шт.;

· цветная капуста — 150-200 г;

· хмели-сунели, соль, молотый перец, сушеный чеснок — по вкусу.

Овощное постное рагу. Фото Freepik/KamranAydinov
Фото Freepik/KamranAydinov

Натрите морковь на крупной терке или нарежьте ломтиками. Мелко нарежьте лук. Слегка обжарьте их со специями, добавьте чеснок. Нарежьте кубиками картофель и цукини, цветную капусту разберите на соцветия, добавьте фасоль.

Выложите все на сковороду с толстым дном и тушите до готовности.

Боул с гречкой

Ингредиенты:

· гречка;

· орехи;

· зеленая стручковая фасоль;

· соль;

· сушеный чеснок;

· шампиньоны или королевские грибы;

· перец;

· шпинат.

Сварите гречку, как делаете это обычно. Это основа боула. Сверху выложите любимые орехи, например кедровые. Зеленую стручковую фасоль слегка потушите на сковороде, добавьте соль и чеснок.

Грибы промойте, замочите в соленой воде на полчаса. Затем нарежьте и поджарьте на сковороде с щепоткой соли и перца. После припустите на сковороде горсть шпината.

Выложите все ингредиенты в боул.

Овсяные оладьи с бананом

Ингредиенты:

· спелый банан — 1 шт.;

· псиллиум — 1 ст. л.;

· овсяные хлопья — 4 ст. л.;

· растительное молоко — 3 ст. л.;

· масло кокосовое — для жарки.

Овсяные оладьи с бананом. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Хорошо разомните банан вилкой, добавьте псиллиум и растительное молоко. Тщательно перемешайте. Всыпьте хлопья и снова перемешайте. Оставьте тесто на 5-10 минут.

Выпекайте оладьи под крышкой на медленном огне с двух сторон.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Рецепты
2
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 продуктов, которые могут вызвать рак