Что приготовить из творога? 4 рецепта вкусных блюд

Творог — универсальный и полезный продукт. Из него получаются вкусные намазки для бутербродов, ароматная выпечка и десерты, за которые не стыдно даже вечером. Эти четыре рецепта помогут оценить продукт с разных вкусовых сторон.
Намазка из творога с зеленью
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- йогурт — 50 г;
- зелень (укроп, петрушка, базилик) — пучок;
- чеснок — зубчик;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Фото istockphoto.com/MarianVejcik
Приготовление:
- Зелень мелко нашинкуйте, чеснок пропустите через пресс.
- Взбейте творог с йогуртом с помощью погружного блендера.
- Введите заготовку из зелени и чеснока, посолите, поперчите и перемешайте.
- Подавайте намазку вместе с тостами из цельнозернового хлеба или крекерами.
Ленивые лепешки с творогом
Ингредиенты:
- творог 5% — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 50 г;
- молоко — 50 мл;
- мука — 2 ст. л.;
- укроп — маленький пучок;
- чеснок — зубчик;
- сода — 1/3 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Фото istockphoto.com/nata_vkusidey
Приготовление:
- Творог соедините с яйцами и молоком.
- Введите мелко натертый сыр, нашинкованный укроп и измельченный чеснок.
- Просейте муку, добавьте соду и замешайте однородное тесто.
- Жарьте лепешки на раскаленном оливковом масле до золотистого цвета.
Печеные яблоки с творогом
Ингредиенты:
- яблоки — 4 шт.;
- творог — 150 г;
- мед — 2 ст. л.;
- грецкие орехи — 1 горсть.
Фото istockphoto.com/Elena_Danileiko
Приготовление:
- У чистых яблок извлеките сердцевину так, чтобы нижняя часть осталась целой.
- Творог взбейте с медом в гладкую массу.
- Орехи измельчите и смешайте со сладким творогом.
- Распределите начинку по яблокам и переложите заготовку в форму для запекания.
- На дно формы налейте чистую воду так, чтобы уровень жидкости не превышал 1 см.
- Запекайте яблоки 20 минут при 180°C.
ПП-рафаэлло
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- кокосовая стружка — 100 г;
- мед — 4 ст. л.;
- миндаль — 40 г;
- экстракт ванили — по вкусу.
Фото istockphoto.com/La_vanda
Приготовление:
- Смешайте творог с медом и ванильным экстрактом. Взбейте смесь в гладкую массу.
- Сформируйте из заготовки шарики и поместите внутрь миндаль.
- Обваляйте заготовки в кокосовой стружке и подавайте.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!