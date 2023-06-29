Что приготовить из творога? 4 рецепта вкусных блюд

Творог — универсальный и полезный продукт. Из него получаются вкусные намазки для бутербродов, ароматная выпечка и десерты, за которые не стыдно даже вечером. Эти четыре рецепта помогут оценить продукт с разных вкусовых сторон.

Намазка из творога с зеленью

Ингредиенты:

творог — 200 г;

йогурт — 50 г;

зелень (укроп, петрушка, базилик) — пучок;

чеснок — зубчик;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/MarianVejcik

Приготовление:

Зелень мелко нашинкуйте, чеснок пропустите через пресс. Взбейте творог с йогуртом с помощью погружного блендера. Введите заготовку из зелени и чеснока, посолите, поперчите и перемешайте. Подавайте намазку вместе с тостами из цельнозернового хлеба или крекерами.

Ленивые лепешки с творогом

Ингредиенты:

творог 5% — 200 г;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 50 г;

молоко — 50 мл;

мука — 2 ст. л.;

укроп — маленький пучок;

чеснок — зубчик;

сода — 1/3 ч. л.;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/nata_vkusidey

Приготовление:

Творог соедините с яйцами и молоком. Введите мелко натертый сыр, нашинкованный укроп и измельченный чеснок. Просейте муку, добавьте соду и замешайте однородное тесто. Жарьте лепешки на раскаленном оливковом масле до золотистого цвета.

Печеные яблоки с творогом

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

творог — 150 г;

мед — 2 ст. л.;

грецкие орехи — 1 горсть.

Фото istockphoto.com/Elena_Danileiko

Приготовление:

У чистых яблок извлеките сердцевину так, чтобы нижняя часть осталась целой. Творог взбейте с медом в гладкую массу. Орехи измельчите и смешайте со сладким творогом. Распределите начинку по яблокам и переложите заготовку в форму для запекания. На дно формы налейте чистую воду так, чтобы уровень жидкости не превышал 1 см. Запекайте яблоки 20 минут при 180°C.

ПП-рафаэлло

Ингредиенты:

творог — 200 г;

кокосовая стружка — 100 г;

мед — 4 ст. л.;

миндаль — 40 г;

экстракт ванили — по вкусу.

Фото istockphoto.com/La_vanda

Приготовление:

Смешайте творог с медом и ванильным экстрактом. Взбейте смесь в гладкую массу. Сформируйте из заготовки шарики и поместите внутрь миндаль. Обваляйте заготовки в кокосовой стружке и подавайте.

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