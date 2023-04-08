5 рецептов стоимостью до 300 рублей

Вкусные завтрак, обед и ужин, которые можно приготовить из доступных продуктов.

Крем-суп из тыквы, тортилья с творожным сыром и пудинг с чиа на десерт. Нет, это не меню дорогого ресторана, а блюда, которые можно приготовить, потратив всего 300 рублей. Вместе с фуд-блогером Ксенией Дрозд мы собрали пять вкусных и полезных рецептов из доступных продуктов.

На завтрак: тортилья

Ингредиенты:

тортилья (мексиканская лепешка) 50 руб. — 1 шт.;

помидор 30 руб. — 1шт.;

творожный сыр 90 руб. — 1 упаковка;

нарезка сыровяленной колбасы 100 руб. — 1 упаковка;

зелень 30 руб. — по вкусу.

Итого: 300 руб.

Istockphoto/Ekaterina Fedulyeva

Приготовление:

На лепешку намазать творожный сыр. Колбасу и помидор нарезать кольцами. Выложить колбасу и помидоры на одну половину. Сложить тортилью пополам и обжарить на сухой сковороде 30 секунд.

На обед: крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

тыква 150 руб. — 1,2 кг;

сливки 120 руб. — 300 мл;

морковь 20 руб. — 1 шт.;

лук 10 руб. — 1 шт.

оливковое масло — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Итого: 300 руб.

Freepik/jcomp

Приготовление:

Почистить и нарезать тыкву. Примерно 150 г тыквы отложить в сторону. Оставшуюся часть полить оливковым маслом, добавить соль и перец. Запекать в духовке 40 минут при температуре 180 градусов.

Сварить оставшиеся кусочки тыквы, морковь и лук (варить до мягкости овощей, примерно 20 минут). В блендере пробить запеченную тыкву и отварные овощи. Соединить овощную массу с бульоном, добавить сливки и варить пять минут на небольшом огне.

На ужин: тефтели в томатном соусе с гречкой

Ингредиенты:

гречка 59 руб. — 1 упаковка;

томатная паста 50 руб. — 70 г;

сметана 39 руб. — 2 ст. л.;

тефтели (фрикадельки) 130 руб. — 1 упаковка;

морковь 10 руб. — 1 шт.;

соль и перец по вкусу.

Итог: 288 руб.

Freepik/timolina

Приготовление:

На сковородке обжарить тефтели до золотистой корочки. Добавить томатную пасту, две столовые ложки сметаны, посолить и поперчить по вкусу. Тушить до готовности.

Параллельно обжарить морковь и сварить гречку. Соединить гречку и морковку, выложить рядом готовые тефтели.

На ужин: салат со свеклой

Ингредиенты:

свекла 80 руб. — 1 шт.;

сыр фета 90 руб. — 1 упаковка;

салат айсберг 120 руб. — 1 упаковка.

Итог: 290 руб.

Istockphoto/Eugene03

Приготовление:

Свеклу отварить. Нарезать ее и сыр в произвольном виде. Смешать с листьями салата. Быстрый и вкусный салат готов!

На десерт: чиа-пудинг с манго

Ингредиенты:

чиа 120 руб. — 1,5 ст. л.;

кокосовое молоко 100 руб. — 100 мл;

манго 80 руб. — 1 шт.

Итог: 300 руб.

Istockphoto/Arx0nt

Приготовление:

Семена чиа смешать с кокосовым молоком. Убрать в холодильник на ночь или на четыре-шесть часов. Мелко нарезать манго и добавить сверху еще семян чиа.

Приятного аппетита!

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