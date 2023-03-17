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Сегодня, 08:00

Как приготовить вкусный матча дома? 4 простых рецепта от чайного мастера

Мария Бульчук
Автор
Полина Сорокина
Чайный мастер, владелец сети чайных студий
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Фото Istockphoto/Tatyana Berkovich
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Еще 2-3 года назад о чае матча знали немногие, попробовать его можно было в редких заведениях. А сегодня в меню большинства кафе есть целый ассортимент напитков с матча. Не проблема найти его и в магазинах. Но далеко не все прониклись этим напитком: у матча довольно своеобразный вкус, и если первое знакомство оказалось неудачным, уже не тянет тратить деньги на новую порцию.

Полина Сорокина, чайный мастер и владелица сети чайных студий, поделилась с «СЭ» четырьмя рецептами, которые помогут распробовать все оттенки вкуса этого зеленого порошка из Японии.

Как отличить качественный чай матча

Матча производится из нежных верхних листочков и растирается на каменных жерновах, пока не приобретет консистенцию пудры. За счет своих уникальных тонизирующих свойств он может служить прекрасной альтернативой кофе.

Не все порошковые чаи можно считать матча. Настоящий чай матча выращивают и производят по особым технологиям, известным в Японии с XVI века.

В идеале матча должен иметь яркий зеленый оттенок и приятный аромат, по консистенции его пудра однородная и легко взбивается в воде, образуя воздушную пенку. Чай не должен горчить, вместо этого присутствует легкая терпкость и сладкий сливочный привкус.
Полина Сорокина
Чайный мастер, владелец сети чайных студий

Как правильно хранить матча дома

Матча, как и другие высокосортные японские чаи, рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в прохладном темном месте при температуре не более +25 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Для матча вредны воздействие высоких температур и резкие температурные перепады, а также влажность, солнечный свет и посторонние запахи.
Полина Сорокина
Чайный мастер, владелец сети чайных студий

Как правильно приготовить чай матча

Вот несколько способов вкусно и интересно приготовить напитки с матча без специального оборудования и инвентаря для чайной церемонии.

Классический чай с кислинкой

Долька лайма и веточка мяты станут отличным дополнением к матча.
Такой чай отлично помогает настроиться на новый день и зарядиться энергией.

Фото Istockphoto/Elena Rui

Ингредиенты:

  • чай матча — 1 ч. л.;
  • вода — 200 мл;
  • лайм — 1 долька;
  • пучок мяты.

Возьмите одну чайную ложку чая матча без горки, растворите в 200 мл горячей воды примерно 70-80°C (если заваривать чай крутым кипятком, можно получить нежелательную горчинку), добавьте сок из одной дольки лайма и пару листиков мяты. По желанию можно подсластить.

Матча латте

Этот напиток очень распространен в меню кофеен, но его легко приготовить и дома.

Фото Istockphoto/AnnaPustynnikova

Ингредиенты:

  • матча — 1 ч. л.;
  • вода — 50 мл;
  • молоко — 200 мл.

Сначала необходимо приготовить очень концентрированный чай. Возьмите одну чайную ложку матча без горки, 50 мл горячей воды и хорошо перемешайте. Затем влейте в чай подогретое вспененное молоко и подсластите по вкусу.

Айс-матча латте

Этот напиток подойдет для жарких летних дней.

Фото Istockphoto/Arx0nt

Ингредиенты:

  • матча — 2 ч. л.;
  • вода — 300 мл;
  • молоко — 1 стакан;
  • формы для льда;
  • мед — по вкусу.

Размешайте 300 мл холодной воды с двумя чайными ложками матча и медом по вкусу до исчезновения комочков. Затем разлейте по формам для льда и заморозьте. А когда вам захочется насладиться прохладным напитком, просто достаньте несколько кубиков из холодильника и залейте молоком в желаемой пропорции. Когда лед с чаем будет таять, насыщенность напитка будет увеличиваться. Вкусно и удобно брать с собой.

Бодрящий матча-тоник

Еще один летний освежающий рецепт.

Фото Istockphoto/Arx0nt

Ингредиенты:

  • матча — 1 ч. л.;
  • вода — 70 мл;
  • тоник — 200 мл;
  • сироп топинамбура;
  • апельсин — 1/2 шт.

Одну чайную ложку матча необходимо растворить в холодной воде 70 мл. В отдельный стакан выжать сок половины апельсина, добавить лед, 200 мл тоника и сироп топинамбура по вкусу, затем влить туда готовый матча чай.

Матча-латте. Кому не стоит пить много матча? Модный напиток будет полезен не всем

На заметку любителям сладкого, но полезного — матча хорошо сочетается с сиропом топинамбура или с кокосовым сахаром.

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