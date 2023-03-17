Как приготовить вкусный матча дома? 4 простых рецепта от чайного мастера

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Еще 2-3 года назад о чае матча знали немногие, попробовать его можно было в редких заведениях. А сегодня в меню большинства кафе есть целый ассортимент напитков с матча. Не проблема найти его и в магазинах. Но далеко не все прониклись этим напитком: у матча довольно своеобразный вкус, и если первое знакомство оказалось неудачным, уже не тянет тратить деньги на новую порцию.
Полина Сорокина, чайный мастер и владелица сети чайных студий, поделилась с «СЭ» четырьмя рецептами, которые помогут распробовать все оттенки вкуса этого зеленого порошка из Японии.
Матча производится из нежных верхних листочков и растирается на каменных жерновах, пока не приобретет консистенцию пудры. За счет своих уникальных тонизирующих свойств он может служить прекрасной альтернативой кофе.
Матча, как и другие высокосортные японские чаи, рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в прохладном темном месте при температуре не более +25 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.
Для матча вредны воздействие высоких температур и резкие температурные перепады, а также влажность, солнечный свет и посторонние запахи.Полина СорокинаЧайный мастер, владелец сети чайных студий
Вот несколько способов вкусно и интересно приготовить напитки с матча без специального оборудования и инвентаря для чайной церемонии.
Долька лайма и веточка мяты станут отличным дополнением к матча.
Такой чай отлично помогает настроиться на новый день и зарядиться энергией.
Ингредиенты:
Возьмите одну чайную ложку чая матча без горки, растворите в 200 мл горячей воды примерно 70-80°C (если заваривать чай крутым кипятком, можно получить нежелательную горчинку), добавьте сок из одной дольки лайма и пару листиков мяты. По желанию можно подсластить.
Этот напиток очень распространен в меню кофеен, но его легко приготовить и дома.
Ингредиенты:
Сначала необходимо приготовить очень концентрированный чай. Возьмите одну чайную ложку матча без горки, 50 мл горячей воды и хорошо перемешайте. Затем влейте в чай подогретое вспененное молоко и подсластите по вкусу.
Этот напиток подойдет для жарких летних дней.
Ингредиенты:
Размешайте 300 мл холодной воды с двумя чайными ложками матча и медом по вкусу до исчезновения комочков. Затем разлейте по формам для льда и заморозьте. А когда вам захочется насладиться прохладным напитком, просто достаньте несколько кубиков из холодильника и залейте молоком в желаемой пропорции. Когда лед с чаем будет таять, насыщенность напитка будет увеличиваться. Вкусно и удобно брать с собой.
Еще один летний освежающий рецепт.
Ингредиенты:
Одну чайную ложку матча необходимо растворить в холодной воде 70 мл. В отдельный стакан выжать сок половины апельсина, добавить лед, 200 мл тоника и сироп топинамбура по вкусу, затем влить туда готовый матча чай.
На заметку любителям сладкого, но полезного — матча хорошо сочетается с сиропом топинамбура или с кокосовым сахаром.
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