Как приготовить вкусный матча дома? 4 простых рецепта от чайного мастера

Еще 2-3 года назад о чае матча знали немногие, попробовать его можно было в редких заведениях. А сегодня в меню большинства кафе есть целый ассортимент напитков с матча. Не проблема найти его и в магазинах. Но далеко не все прониклись этим напитком: у матча довольно своеобразный вкус, и если первое знакомство оказалось неудачным, уже не тянет тратить деньги на новую порцию.

Полина Сорокина, чайный мастер и владелица сети чайных студий, поделилась с «СЭ» четырьмя рецептами, которые помогут распробовать все оттенки вкуса этого зеленого порошка из Японии.

Как отличить качественный чай матча

Матча производится из нежных верхних листочков и растирается на каменных жерновах, пока не приобретет консистенцию пудры. За счет своих уникальных тонизирующих свойств он может служить прекрасной альтернативой кофе.

Как правильно хранить матча дома

Матча, как и другие высокосортные японские чаи, рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в прохладном темном месте при температуре не более +25 °C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Как правильно приготовить чай матча

Вот несколько способов вкусно и интересно приготовить напитки с матча без специального оборудования и инвентаря для чайной церемонии.

Классический чай с кислинкой

Долька лайма и веточка мяты станут отличным дополнением к матча.

Такой чай отлично помогает настроиться на новый день и зарядиться энергией.

Фото Istockphoto/Elena Rui

Ингредиенты:

чай матча — 1 ч. л.;

вода — 200 мл;

лайм — 1 долька;

пучок мяты.

Возьмите одну чайную ложку чая матча без горки, растворите в 200 мл горячей воды примерно 70-80°C (если заваривать чай крутым кипятком, можно получить нежелательную горчинку), добавьте сок из одной дольки лайма и пару листиков мяты. По желанию можно подсластить.

Матча латте

Этот напиток очень распространен в меню кофеен, но его легко приготовить и дома.

Фото Istockphoto/AnnaPustynnikova

Ингредиенты:

матча — 1 ч. л.;

вода — 50 мл;

молоко — 200 мл.

Сначала необходимо приготовить очень концентрированный чай. Возьмите одну чайную ложку матча без горки, 50 мл горячей воды и хорошо перемешайте. Затем влейте в чай подогретое вспененное молоко и подсластите по вкусу.

Айс-матча латте

Этот напиток подойдет для жарких летних дней.

Фото Istockphoto/Arx0nt

Ингредиенты:

матча — 2 ч. л.;

вода — 300 мл;

молоко — 1 стакан;

формы для льда;

мед — по вкусу.

Размешайте 300 мл холодной воды с двумя чайными ложками матча и медом по вкусу до исчезновения комочков. Затем разлейте по формам для льда и заморозьте. А когда вам захочется насладиться прохладным напитком, просто достаньте несколько кубиков из холодильника и залейте молоком в желаемой пропорции. Когда лед с чаем будет таять, насыщенность напитка будет увеличиваться. Вкусно и удобно брать с собой.

Бодрящий матча-тоник

Еще один летний освежающий рецепт.

Фото Istockphoto/Arx0nt

Ингредиенты:

матча — 1 ч. л.;

вода — 70 мл;

тоник — 200 мл;

сироп топинамбура;

апельсин — 1/2 шт.

Одну чайную ложку матча необходимо растворить в холодной воде 70 мл. В отдельный стакан выжать сок половины апельсина, добавить лед, 200 мл тоника и сироп топинамбура по вкусу, затем влить туда готовый матча чай.

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