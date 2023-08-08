Японская диета: плюсы и минусы

Миниатюрные японки всегда славились своей стройностью до зрелых лет. Речь не только о гейшах, которых обязывало выглядеть определенным образом призвание, но и об обычных женщинах.
Сегодня вопрос стройности продолжает быть актуальным как для азиатских женщин, так и для европейских. Последние оказались не против воспользоваться секретами своих соратниц из Страны восходящего солнца, в частности японской диетой.
Японская диета относится к низкоуглеводным. В ежедневном рационе довольно мало калорий — всего 600-800 ккал в сутки. Идеальная продолжительность для нее — две недели (хотя встречаются варианты и на 7, 10, 13 дней). За это время организм успеет адаптироваться к новому режиму питания, начав избавляться от запасов воды и жира. При этом он не сможет привыкнуть настолько, чтобы перестать худеть.
Японская диета подразумевает, что в рационе нужно:
увеличить количество белков;
ограничить жиры и углеводы.
В японской диете есть список разрешенных и запрещенных продуктов. Их нельзя дополнять или изменять по своему усмотрению, поскольку может измениться суточная калорийность рациона.
К разрешенным продуктам японской диеты относятся:
морская рыба;
куриное филе;
говядина;
яйца;
нежирный сыр;
кефир с низким процентом жирности (японцы заменяют его йогуртом);
оливковое масло первого холодного отжима.
На японской диете можно есть овощи, такие как белокочанная капуста, свежая морковь, огурцы, томаты и прочее, а также фрукты (кроме винограда и бананов). Но не стоит забывать об умеренности.
Из напитков можно кофе и зеленый чай.
Отказаться придется от ряда продуктов. Придется забыть о:
соли;
сахаре;
копченостях;
хлебе;
бананах;
винограде.
Не стоит забывать, что на любой диете нельзя употреблять алкоголь.
Главный запрет — полный отказ от сахара и сладкого. Это основа диеты, фактически это главный фактор, который позволит резко снизить суточную калорийность. Кроме того, излишнее потребление сахара — причина главных заболеваний XXI века.
При ежедневном употреблении добавленного сахара возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, ожирения и атеросклероза. Отказаться от лишней соли и полностью от алкоголя не помешает и на постоянной основе.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;
на обед отварная капуста, два вареных яйца, стакан томатного сока;
на ужин отварная или жареная рыба (200 г).
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара с кусочком ржаного хлеба;
на обед отварная капуста, заправленная оливковым маслом, отварная или жареная рыба (200 г);
на ужин отварная говядина (100 г) и стакан кефира.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара с кусочком ржаного хлеба;
на обед кабачок или баклажан, обжаренный на масле;
на ужин сырая капуста с оливковым маслом, отварная говядина (200 г), два вареных яйца.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут салат из тертой моркови, заправленный лимонным соком;
на обед отварная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;
на ужин фрукты (200 г).
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут салат из тертой моркови, заправленный лимонным соком;
на обед отварная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;
на ужин фрукты (200 г).
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;
на обед отварная куриная грудка (500 г), салат из капусты и моркови, заправленный оливковым маслом;
на ужин морковь и два отварных яйца.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут зеленый чай без сахара;
на обед отварная говядина (200 г);
на ужин фрукты (200 г).
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;
на обед отварная куриная грудка (500 г), салат из капусты и моркови, заправленный оливковым маслом;
на ужин морковь и два отварных яйца.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут салат из тертой моркови, заправленный лимонным соком;
на обед отварная или жареная рыба (200 г), стакан томатного сока;
на ужин фрукты (200 г).
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;
на обед салат из тертой моркови, заправленный оливковым маслом, сыр (50 г), отварное яйцо;
на ужин фрукты (200 г).
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара с кусочком ржаного хлеба;
на обед кабачок или баклажан, обжаренный на масле;
на ужин сырая капуста с оливковым маслом, отварная говядина (200 г), два вареных яйца.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;
на обед отварная или жареная рыба, салат из свежей капусты с оливковым маслом;
на ужин отварная говядина (200 г), стакан кефира.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;
на обед салат из капусты, заправленный лимонным соком, два яйца, стакан томатного сока;
на ужин отварная или жареная рыба.
на завтрак стакан теплой воды натощак, спустя 15-20 минут кофе без сахара;
на обед салат из капусты, заправленный лимонным соком, отварная или жареная рыба (200 г);
на ужин отварная говядина (200 г), стакан кефира.
К достоинствам этой диеты можно отнести:
эффективность в короткие сроки;
простое меню;
отсутствие необходимости тратить время на высчитывание калорий;
доступные продукты и экономия.
Как ни крути, в японской диете есть и минусы. Главный из них, пожалуй, в том, что несбалансированный рацион с крайне низкой калорийностью может привести к:
физиологическому дискомфорту (чувству усталости, головным болям, головокружению, бессоннице и так далее);
постоянному чувству голода и возможным срывам;
дефицитам питательных веществ (витаминов, минералов);
ухудшению состояния волос, ногтей, кожи;
потере мышечной массы из-за голода и состояния стресса, которые приводят к усиленной выработке гормона стресса — кортизола.
Перед тем как вы решите применить японскую диету, лучше обсудить эту идею с диетологом или лечащим врачом-терапевтом. Если ваше здоровье позволит, можно попробовать этот эксперимент. Но, возможно, специалист предложит вам более щадящие и рациональные варианты.
Точно не стоит прибегать к японской диете при хронических заболеваниях, к примеру, таких как повышенная кислотность или язва желудка и двенадцатиперстной кишки, анемия и прочие.
Недопустима японская диета в период беременности и грудного вскармливания, в пожилом и подростковом возрасте.
С особой осторожностью следует садиться на эту диету при любых хронических заболеваниях. Все-таки такая резкая смена привычного рациона — это удар по организму.
Японская диета призвана обеспечить большую потерю веса в короткие сроки. При правильном выходе из нее достигнутый вес должен сохраниться (в теории) надолго. Так ли это на самом деле?
Японская диета приносит ощутимый результат в борьбе с лишним весом. Все дело в подборе продуктов, которые необходимо употреблять. Кроме потери лишних килограммов, главная польза этой диеты — системный отказ от сахара и алкоголя. Это решение точно избавит вас на долгие годы от проблем со здоровьем и лишним весом.
Чтобы не быть голословными, обратились к реальным отзывам тех, кто испробовал японскую диету на себе.
«В 2012 году я родила второго ребенка и через восемь месяцев решила снова сесть на японскую диету, так как вес был 52,5 кг. Опять же диеты придерживалась строго (грудью я уже не кормила) и килограммы начали таять. Первоначальный вес — 52,5 кг. Финал — 49,0 кг. Итого я скинула 3,5 кг. Радости не было предела, я ожидала, что вес и дальше будет снижаться, но увы... Через два месяца я весила уже 53,5 кг».
«Да, скинула, да, хорошо, ушло минус 6 кг за две недели (начальный вес небольшой). Первые четыре дня умирала от голода, потом привыкла. Скулы сводило, кишечник встал, немножко отекла. По прошествии двух недель хороший отвес и шикарный минус на бедрах — 4 см. Но! Вернувшись к нормальному питанию без зажоров, вернулось через месяц все и с плюсом, а дальше вес начал расти. Так как эта диета была не первая и не последняя в моем списке, после них я три года приходила в форму пытаясь восстановить метаболизм, желудок и кишечник. Мой совет не рискуйте своим здоровьем!»
«Могу сказать, что диета хорошая! Отсидела на ней 14 дней — скинула 6 кг. Со здоровьем все в порядке! Женские дни на месте! Сбоев в организме не произошло. Плюс к диете принимала комплекс витаминчиков, но лучше проконсультироваться у врача. Советую тем, кто хочет избавиться от лишних 5-10 кг.»
«Всем привет! Я два раза сидела на «японке» по 14 дней! Эффект, конечно, классный! Первый раз скинула 7 кг, за второй раз скинула 5 кг. Вес держался около четырех месяцев и потом снова пошел вверх!»
«Давно хотела попробовать эту диету, но мне нельзя кофе. Когда нашла эту диету с использованием вместо кофе японского зеленого чая, решила попробовать. Первый раз скинула 5 кг, потом еще раз, в итоге 10 кг и, что интересно, теперь ем все подряд, в весе не прибавляю.»
Японская диета — крайне жесткая. Нельзя две недели питаться на 800 ккал в сутки и резко на пятнадцатый день начать есть все, что захочется. Есть можно все, но не стоит накидываться на еду, стараясь восполнить все, что не было съедено за эти пару недель.
Выходить из диеты, как следует из рекомендаций ее авторов, можно так же резко, как и ее начинать. Просто возвращаетесь к привычному рациону. Я бы рекомендовал только сохранить полный отказ от сахара и алкоголя. Если вы смогли без этих вредных веществ прожить 14 дней, то, скорее всего, сняли полностью сахарную зависимость, а алкогольную частично.
Как и любая диета, японская имеет свои нюансы. И перед тем как ее начать, хочется знать — стоят ли старания результатов. Отвечаем на наиболее популярные вопросы.
Японская диета в некоторых случаях может давать довольно неплохие результаты. Минимум, который уходит за две недели, — 3,5-5 кг. Но некоторые худеют и на 10-12 кг. Многое зависит от состояния организма, строгости соблюдения диеты и изначального веса.
Другой, не менее важный вопрос — как долго продержится новый вес? На этот счет также спорные ответы: одни остаются стройными спустя продолжительное время, при этом никаких особых правил питания не придерживаются, другие же моментально набирают вес и в придачу еще несколько лишних килограммов.
Менять продукты в меню диеты нельзя. В противном случае ожидать каких-то впечатляющих результатов не стоит.
Умеренное потребление зеленого чая без сахара и прочих подсластителей допустимо.
Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!