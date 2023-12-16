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Зелень: польза и вред для организма человека, калорийность, как выбрать
Питание и еда

Сегодня, 10:00

8 мин.

Зелень: польза и вред для здоровья

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Зеленый салат на темно-синем фоне
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Зелень — это травянистые растения, пригодные для пищи. К ним относят укроп, петрушку, рукколу, кинзу, листья салата и прочие подобные продукты. Считается, что в зелени содержатся все необходимые человеку полезные вещества и минералы, не говоря уже о девяти незаменимых аминокислотах.

О том, какими полезными свойствами обладает зелень, какие есть противопоказания, как выбрать и хранить продукт расскажем вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк.

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Калорийность и БЖУ зелени

Средняя калорийность зелени — 36 ккал.

В 100 г:

  • белков — 2,6 г;
  • жиров — 0,4 г;
  • углеводов — 5,2 г.

Польза зелени

Зелень содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, K, Н и РР и холин.

Вы удивитесь, но в зелени присутствует практически весь минеральный состав таблицы Менделеева: калий, кальций, медь и марганец, магний, цинк, селен, железо, йод, бор и другие.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, в растениях есть пищевые волокна и клетчатка, фитонциды и структурированная вода.

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Польза для женщин

Среди самой полезной для женщин зелени можно выделить рукколу, салат Айсберг, базилик, шпинат, укроп и петрушку.

Руккола укрепляет иммунитет, помогает в лечении анемии, которой чаще всего подвержены женщины.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Салат Айсберг содержит много фолиевой кислоты, которая необходима беременным девушкам в период развития плода. Базилик обладает мочегонным, антибактериальным и седативным действием.

Салат из зелен на столе
Фото Dmitrii Ivanov/istockphoto.com

Что касается шпината, в нем огромное количество белка. Но самое главное, он содержит все полезные вещества, необходимые для здоровья щитовидной железы.

Привычные для нас петрушка и укроп улучшают состояние кожи, волос и ногтей.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Польза для мужчин

Лидер среди полезной зелени для мужчин — кинза. Она содержит каротин, пектин, ароматические масла, витамины, различные редкие полезные минералы и аминокислоты. Продукт повышает потенцию и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в мужской рацион следует включить кресс-салат. Это мощный афродизиак. Он улучшает качество семенной жидкости благодаря содержащимся витаминам А, Е, С, D, В.

Очень полезен для мужчин и сельдерей. В нем содержится растительный аналог тестостерона — андростерон.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Польза для детей

Зелень благодаря присутствию эфирных масел и фитонцидов улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет детей.

Женщина, мужчина и ребенок готовят обед.
Фото deniskomarov/istockphoto.com

Щавель, например, участвует в процессах усвоения железа. Он полезен для зрения, ведь в нем много витамина А.

Немного добавлять щавеля в рацион ребенка можно уже с первого года жизни. Однако перед этим проконсультируйтесь с педиатром.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Вред зелени

Зелень богата клетчаткой. Но сильно увлекаться ей не стоит. Суточная норма — 100-120 г.

Противопоказания:

  • хронические воспалительные заболеваниях ЖКТ;
  • мочекаменная болезнь;
  • подагра;
  • индивидуальная непереносимость;
  • артериальная гипертензия и гипотензия;
  • варикозная болезнь и тромбофлебит;
  • детский возраст до 12 месяцев;
  • беременность (запрещены некоторые виды зелени).
Будущим мамам и кормящим женщинам следует на время исключить из рациона петрушку и кинзу. Они могут негативно сказаться на здоровье.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Зелень в косметологии

Маска из петрушки для жирной кожи

Делает кожу мягкой и матовой, убирает жирный блеск.

Ингредиенты:

  • желток перепелиного яйца — 1 шт.;
  • облепиховое масло — 1 ч. л.;
  • мелко нарезанная петрушка — 1 ст. л.

Способ применения:

  1. Тщательно смешать все ингредиенты до однородной кашицы.

  2. Нанести на предварительно очищенную кожу лица плотным слоем, избегая кожи вокруг глаз.

  3. Оставить на 10 минут.

  4. Смыть водой и нанести увлажняющий крем.

Эфирное масло и петрушка на столе
Фото Evgenia Gordienko/istockphoto.com

Освежающая маска из укропа и сметаны

Такая маска подходит для всех типов кожи, важное условие — чем жирнее кожа, тем менее жирная сметана.

Ингредиенты:

  • мелко нарезанный укроп — 1 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.

Способ применения:

  1. Смешать ингредиенты в стеклянной таре до однородной консистенции.

  2. Очистить кожу.

  3. Нанести маску на 20 минут.

  4. Смыть теплой водой.

Вкусные рецепты с зеленью

Осетинский пирог с сыром и зеленью

Ингредиенты для начинки:

  • укроп — 150 г;
  • зеленый лук — 150 г;
  • осетинский сыр — 150 г;
  • сметана — 100 г.

Для теста:

  • мука пшеничная — 2 стакана;

  • кефир — 250 мл;

  • масло сливочное — 100 г;

  • дрожжи сухие — 7 г;

  • соль — 1/2 ч. л.

Осетинский пирог на столе
Фото Максим Крысанов/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Просеять муку и соль, смешать их с сухими дрожжами.

  2. В полученной сухой смеси сделать углубление и влить кефир, добавить 50 г размягченного сливочного масла.

  3. Замесить тесто, накрыть пленкой и поставить на 1,5-2 часа в теплое место. Оно должно увеличиться в два раза.

  4. Зеленый лук и укроп мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке и смешать с зеленью.

  5. В начинку добавить сметану и посолить, тщательно перемешать.

  6. Раскатать тесто в круг толщиной 1-1,5 см, выложить начинку, не доходя до края 2-3 см.

  7. Концы лепешки постепенно стянуть к центру, хорошо защипнуть края теста.

  8. Поверхность пирога разровнять руками, переложить его в круглую форму, смазанную сливочным маслом, швом вниз.

  9. Еще раз разровнять пирог, его толщина должна быть 1,5-2 см.

  10. В середине лепешки сделать небольшое отверстие и вставить трубочку из фольги или пергамента.

  11. Поместить пирог в разогретую до 200 °С духовку. Выпекать 12-15 минут, до слегка золотистой корочки.

  12. Достать пирог, дать немного остыть, а после обильно смазать сливочным маслом. Подавать блюдо следует горячим.

Смузи из огурца и сельдерея

Ингредиенты:

  • огурец — 1 шт.;

  • сельдерей (стебель) — 2 черешка;

  • лимонный сок — 1 ч.л.;

  • оливковое масло — 1/2 ч.л.;

  • петрушка — 2-3 веточки;

  • соль и перец — по вкусу;

  • вода без газа — 100 мл (по желанию).

Зеленый смузи с трубочкой на столе
Фото Kaycco/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Черешки сельдерея очистить от кожицы и нарезать кружочками.

  2. Огурец нарезать соломкой. Если огурец толстокорый, то снять с него кожицу.

  3. Блендером измельчить огурец и сельдерей до состояния пюре.

  4. Добавить оливковое масло, соль, перец и лимонный сок, перемешать.

  5. По желанию можно влить воду, если смузи кажется слишком густым.

Как выбрать зелень

Первое, на что стоит обратить внимание — это цвет. Молодая, свежая зелень имеет яркий зеленый цвет. Листья должны быть мягкими и сочными, никаких пожухлых стеблей или веточек. Корни растений плотные, без гнили и сухих участков.

Обязательно понюхайте зелень. Кинза должна пахнуть кинзой, а укроп — укропом. Если почувствовали посторонний химический аромат, отложите растение в сторону.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Как хранить зелень

Чтобы сохранить свежесть зелени как можно дольше, необходимо:

  1. Тщательно промыть ее, просушить и мелко нарезать.

  2. Сложить в стеклянную емкость с плотной крышкой и засыпать солью из расчета столовая ложка без горки на 100 г продукта.

  3. Хранить зелень в холодильнике можно в течение месяца.

Зелень в стеклянной банке на столе
Фото Qwart/istockphoto.com

Можно поместить зелень в баночку с холодной водой. Потом завернуть в полиэтиленовый пакет и поставить в нижний отсек холодильника, где хранятся овощи.

Есть еще один способ — сбрызните зелень водой, плотно обмотайте полиэтиленовым пакетом. Полученный сверток поместите в холодильник.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Популярные вопросы

Какую зелень есть с мясом

Наиболее удачным считается сочетание — чеснок и розмарин. Они смягчают вкус мяса. Тимьян придает свежий и легкий аромат, а орегано отлично подчеркивает вкус говядины.

Для мясных бульонов прекрасно подойдут петрушка, зеленый лук, сельдерей, укроп и лавровый лист.

Какую зелень нужно есть зимой

Зимой можно есть абсолютно любую зелень. Достаточно 100-120 г зелени в сутки, чтобы насытить организм полезными витаминами и минералами.

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