Зелень: польза и вред для здоровья

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Зелень — это травянистые растения, пригодные для пищи. К ним относят укроп, петрушку, рукколу, кинзу, листья салата и прочие подобные продукты. Считается, что в зелени содержатся все необходимые человеку полезные вещества и минералы, не говоря уже о девяти незаменимых аминокислотах.

О том, какими полезными свойствами обладает зелень, какие есть противопоказания, как выбрать и хранить продукт расскажем вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк.

Калорийность и БЖУ зелени

Средняя калорийность зелени — 36 ккал.

В 100 г:

белков — 2,6 г;

жиров — 0,4 г;

углеводов — 5,2 г.

Польза зелени

Зелень содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, K, Н и РР и холин.

Кроме того, в растениях есть пищевые волокна и клетчатка, фитонциды и структурированная вода.

Польза для женщин

Среди самой полезной для женщин зелени можно выделить рукколу, салат Айсберг, базилик, шпинат, укроп и петрушку.

Салат Айсберг содержит много фолиевой кислоты, которая необходима беременным девушкам в период развития плода. Базилик обладает мочегонным, антибактериальным и седативным действием.

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Что касается шпината, в нем огромное количество белка. Но самое главное, он содержит все полезные вещества, необходимые для здоровья щитовидной железы.

Польза для мужчин

Лидер среди полезной зелени для мужчин — кинза. Она содержит каротин, пектин, ароматические масла, витамины, различные редкие полезные минералы и аминокислоты. Продукт повышает потенцию и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в мужской рацион следует включить кресс-салат. Это мощный афродизиак. Он улучшает качество семенной жидкости благодаря содержащимся витаминам А, Е, С, D, В.

Польза для детей

Зелень благодаря присутствию эфирных масел и фитонцидов улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет детей.

Фото deniskomarov/istockphoto.com

Щавель, например, участвует в процессах усвоения железа. Он полезен для зрения, ведь в нем много витамина А.

Вред зелени

Зелень богата клетчаткой. Но сильно увлекаться ей не стоит. Суточная норма — 100-120 г.

Противопоказания:

хронические воспалительные заболеваниях ЖКТ;

мочекаменная болезнь;

подагра;

индивидуальная непереносимость;

артериальная гипертензия и гипотензия;

варикозная болезнь и тромбофлебит;

детский возраст до 12 месяцев;

беременность (запрещены некоторые виды зелени).

Зелень в косметологии

Маска из петрушки для жирной кожи

Делает кожу мягкой и матовой, убирает жирный блеск.

Ингредиенты:

желток перепелиного яйца — 1 шт.;

облепиховое масло — 1 ч. л.;

мелко нарезанная петрушка — 1 ст. л.

Способ применения:

Тщательно смешать все ингредиенты до однородной кашицы. Нанести на предварительно очищенную кожу лица плотным слоем, избегая кожи вокруг глаз. Оставить на 10 минут. Смыть водой и нанести увлажняющий крем.

Фото Evgenia Gordienko/istockphoto.com

Освежающая маска из укропа и сметаны

Такая маска подходит для всех типов кожи, важное условие — чем жирнее кожа, тем менее жирная сметана.

Ингредиенты:

мелко нарезанный укроп — 1 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.

Способ применения:

Смешать ингредиенты в стеклянной таре до однородной консистенции. Очистить кожу. Нанести маску на 20 минут. Смыть теплой водой.

Вкусные рецепты с зеленью

Осетинский пирог с сыром и зеленью

Ингредиенты для начинки:

укроп — 150 г;

зеленый лук — 150 г;

осетинский сыр — 150 г;

сметана — 100 г.

Для теста:

мука пшеничная — 2 стакана;

кефир — 250 мл;

масло сливочное — 100 г;

дрожжи сухие — 7 г;

соль — 1/2 ч. л.

Фото Максим Крысанов/istockphoto.com

Способ приготовления:

Просеять муку и соль, смешать их с сухими дрожжами. В полученной сухой смеси сделать углубление и влить кефир, добавить 50 г размягченного сливочного масла. Замесить тесто, накрыть пленкой и поставить на 1,5-2 часа в теплое место. Оно должно увеличиться в два раза. Зеленый лук и укроп мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке и смешать с зеленью. В начинку добавить сметану и посолить, тщательно перемешать. Раскатать тесто в круг толщиной 1-1,5 см, выложить начинку, не доходя до края 2-3 см. Концы лепешки постепенно стянуть к центру, хорошо защипнуть края теста. Поверхность пирога разровнять руками, переложить его в круглую форму, смазанную сливочным маслом, швом вниз. Еще раз разровнять пирог, его толщина должна быть 1,5-2 см. В середине лепешки сделать небольшое отверстие и вставить трубочку из фольги или пергамента. Поместить пирог в разогретую до 200 °С духовку. Выпекать 12-15 минут, до слегка золотистой корочки. Достать пирог, дать немного остыть, а после обильно смазать сливочным маслом. Подавать блюдо следует горячим.

Смузи из огурца и сельдерея

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.;

сельдерей (стебель) — 2 черешка;

лимонный сок — 1 ч.л.;

оливковое масло — 1/2 ч.л.;

петрушка — 2-3 веточки;

соль и перец — по вкусу;

вода без газа — 100 мл (по желанию).

Фото Kaycco/istockphoto.com

Способ приготовления:

Черешки сельдерея очистить от кожицы и нарезать кружочками. Огурец нарезать соломкой. Если огурец толстокорый, то снять с него кожицу. Блендером измельчить огурец и сельдерей до состояния пюре. Добавить оливковое масло, соль, перец и лимонный сок, перемешать. По желанию можно влить воду, если смузи кажется слишком густым.

Как выбрать зелень

Первое, на что стоит обратить внимание — это цвет. Молодая, свежая зелень имеет яркий зеленый цвет. Листья должны быть мягкими и сочными, никаких пожухлых стеблей или веточек. Корни растений плотные, без гнили и сухих участков.

Как хранить зелень

Чтобы сохранить свежесть зелени как можно дольше, необходимо:

Тщательно промыть ее, просушить и мелко нарезать. Сложить в стеклянную емкость с плотной крышкой и засыпать солью из расчета столовая ложка без горки на 100 г продукта. Хранить зелень в холодильнике можно в течение месяца.

Фото Qwart/istockphoto.com

Можно поместить зелень в баночку с холодной водой. Потом завернуть в полиэтиленовый пакет и поставить в нижний отсек холодильника, где хранятся овощи.

Популярные вопросы

Какую зелень есть с мясом

Наиболее удачным считается сочетание — чеснок и розмарин. Они смягчают вкус мяса. Тимьян придает свежий и легкий аромат, а орегано отлично подчеркивает вкус говядины.

Для мясных бульонов прекрасно подойдут петрушка, зеленый лук, сельдерей, укроп и лавровый лист.

Какую зелень нужно есть зимой

Зимой можно есть абсолютно любую зелень. Достаточно 100-120 г зелени в сутки, чтобы насытить организм полезными витаминами и минералами.