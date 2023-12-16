Зелень: польза и вред для здоровья

Зелень — это травянистые растения, пригодные для пищи. К ним относят укроп, петрушку, рукколу, кинзу, листья салата и прочие подобные продукты. Считается, что в зелени содержатся все необходимые человеку полезные вещества и минералы, не говоря уже о девяти незаменимых аминокислотах.
О том, какими полезными свойствами обладает зелень, какие есть противопоказания, как выбрать и хранить продукт расскажем вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк.
Средняя калорийность зелени — 36 ккал.
В 100 г:
Зелень содержит витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, K, Н и РР и холин.
Кроме того, в растениях есть пищевые волокна и клетчатка, фитонциды и структурированная вода.
Среди самой полезной для женщин зелени можно выделить рукколу, салат Айсберг, базилик, шпинат, укроп и петрушку.
Руккола укрепляет иммунитет, помогает в лечении анемии, которой чаще всего подвержены женщины.
Салат Айсберг содержит много фолиевой кислоты, которая необходима беременным девушкам в период развития плода. Базилик обладает мочегонным, антибактериальным и седативным действием.
Что касается шпината, в нем огромное количество белка. Но самое главное, он содержит все полезные вещества, необходимые для здоровья щитовидной железы.
Привычные для нас петрушка и укроп улучшают состояние кожи, волос и ногтей.
Лидер среди полезной зелени для мужчин — кинза. Она содержит каротин, пектин, ароматические масла, витамины, различные редкие полезные минералы и аминокислоты. Продукт повышает потенцию и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, в мужской рацион следует включить кресс-салат. Это мощный афродизиак. Он улучшает качество семенной жидкости благодаря содержащимся витаминам А, Е, С, D, В.
Очень полезен для мужчин и сельдерей. В нем содержится растительный аналог тестостерона — андростерон.
Зелень благодаря присутствию эфирных масел и фитонцидов улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет детей.
Щавель, например, участвует в процессах усвоения железа. Он полезен для зрения, ведь в нем много витамина А.
Немного добавлять щавеля в рацион ребенка можно уже с первого года жизни. Однако перед этим проконсультируйтесь с педиатром.
Зелень богата клетчаткой. Но сильно увлекаться ей не стоит. Суточная норма — 100-120 г.
Противопоказания:
Будущим мамам и кормящим женщинам следует на время исключить из рациона петрушку и кинзу. Они могут негативно сказаться на здоровье.
Делает кожу мягкой и матовой, убирает жирный блеск.
Ингредиенты:
Способ применения:
Тщательно смешать все ингредиенты до однородной кашицы.
Нанести на предварительно очищенную кожу лица плотным слоем, избегая кожи вокруг глаз.
Оставить на 10 минут.
Смыть водой и нанести увлажняющий крем.
Такая маска подходит для всех типов кожи, важное условие — чем жирнее кожа, тем менее жирная сметана.
Ингредиенты:
Способ применения:
Смешать ингредиенты в стеклянной таре до однородной консистенции.
Очистить кожу.
Нанести маску на 20 минут.
Смыть теплой водой.
Ингредиенты для начинки:
Для теста:
мука пшеничная — 2 стакана;
кефир — 250 мл;
масло сливочное — 100 г;
дрожжи сухие — 7 г;
соль — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Просеять муку и соль, смешать их с сухими дрожжами.
В полученной сухой смеси сделать углубление и влить кефир, добавить 50 г размягченного сливочного масла.
Замесить тесто, накрыть пленкой и поставить на 1,5-2 часа в теплое место. Оно должно увеличиться в два раза.
Зеленый лук и укроп мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке и смешать с зеленью.
В начинку добавить сметану и посолить, тщательно перемешать.
Раскатать тесто в круг толщиной 1-1,5 см, выложить начинку, не доходя до края 2-3 см.
Концы лепешки постепенно стянуть к центру, хорошо защипнуть края теста.
Поверхность пирога разровнять руками, переложить его в круглую форму, смазанную сливочным маслом, швом вниз.
Еще раз разровнять пирог, его толщина должна быть 1,5-2 см.
В середине лепешки сделать небольшое отверстие и вставить трубочку из фольги или пергамента.
Поместить пирог в разогретую до 200 °С духовку. Выпекать 12-15 минут, до слегка золотистой корочки.
Достать пирог, дать немного остыть, а после обильно смазать сливочным маслом. Подавать блюдо следует горячим.
Ингредиенты:
огурец — 1 шт.;
сельдерей (стебель) — 2 черешка;
лимонный сок — 1 ч.л.;
оливковое масло — 1/2 ч.л.;
петрушка — 2-3 веточки;
соль и перец — по вкусу;
вода без газа — 100 мл (по желанию).
Способ приготовления:
Черешки сельдерея очистить от кожицы и нарезать кружочками.
Огурец нарезать соломкой. Если огурец толстокорый, то снять с него кожицу.
Блендером измельчить огурец и сельдерей до состояния пюре.
Добавить оливковое масло, соль, перец и лимонный сок, перемешать.
По желанию можно влить воду, если смузи кажется слишком густым.
Первое, на что стоит обратить внимание — это цвет. Молодая, свежая зелень имеет яркий зеленый цвет. Листья должны быть мягкими и сочными, никаких пожухлых стеблей или веточек. Корни растений плотные, без гнили и сухих участков.
Обязательно понюхайте зелень. Кинза должна пахнуть кинзой, а укроп — укропом. Если почувствовали посторонний химический аромат, отложите растение в сторону.
Чтобы сохранить свежесть зелени как можно дольше, необходимо:
Тщательно промыть ее, просушить и мелко нарезать.
Сложить в стеклянную емкость с плотной крышкой и засыпать солью из расчета столовая ложка без горки на 100 г продукта.
Хранить зелень в холодильнике можно в течение месяца.
Можно поместить зелень в баночку с холодной водой. Потом завернуть в полиэтиленовый пакет и поставить в нижний отсек холодильника, где хранятся овощи.
Есть еще один способ — сбрызните зелень водой, плотно обмотайте полиэтиленовым пакетом. Полученный сверток поместите в холодильник.
Наиболее удачным считается сочетание — чеснок и розмарин. Они смягчают вкус мяса. Тимьян придает свежий и легкий аромат, а орегано отлично подчеркивает вкус говядины.
Для мясных бульонов прекрасно подойдут петрушка, зеленый лук, сельдерей, укроп и лавровый лист.
Зимой можно есть абсолютно любую зелень. Достаточно 100-120 г зелени в сутки, чтобы насытить организм полезными витаминами и минералами.