Академик РАН рассказал, что ждет россиян после новогодних праздников

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что россиян после новогодних каникул ждет подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Ситуация ежегодная, так как все возвращаются на работу в организованные коллективы, пишут РИА Новости.

«После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно», — объяснил эксперт.



Акимкин посоветовал продолжать соблюдать меры предосторожности: мыть руки, использовать антисептики, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими людьми.

Также в период эпидподъема специалист рекомендует носить медицинские маски в местах массового скопления людей, а при первых признаках недомогания — незамедлительно обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.