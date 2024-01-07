Академик РАН рассказал, что ждет россиян после новогодних праздников

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Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что россиян после новогодних каникул ждет подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Ситуация ежегодная, так как все возвращаются на работу в организованные коллективы, пишут РИА Новости.
«После новогодних праздников традиционно отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно», — объяснил эксперт.
Акимкин посоветовал продолжать соблюдать меры предосторожности: мыть руки, использовать антисептики, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения и избегать контактов с заболевшими людьми.
Также в период эпидподъема специалист рекомендует носить медицинские маски в местах массового скопления людей, а при первых признаках недомогания — незамедлительно обращаться за медицинской помощью и оставаться дома.