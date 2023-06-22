Аль-Юсеф заявил, что синяки из-за приема антикоагулянтов можно назвать нормой

Хирург Надим Аль-Юсеф заявил, что синяки из-за приема антикоагулянтов можно назвать нормой.

«Что такое гематома, или «синяк», как его называют в народе. Гематома — это скопление крови. «Гема» на греческом — кровь, ома — опухоль. «Кровяная опухоль». Тут важно знать причину возникновения этой опухоли. Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приёма антикоагулянтов или антиагрегантов, — это, можно сказать, норма. И доводы пациентов о том, что «если у меня на руке возникает синяк, значит, такой же может возникнуть в мозгах», не верны. Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приема антикоагулянтов или антиагрегантов, — это, можно сказать, норма. Вот именно по причине нарушенного иммунитета гематомы могут стать опасными, но не жизнеугрожающими. Гематомы могут воспалиться и нагноиться. Как итог, понадобится небольшая хирургическая манипуляция по вскрытию воспаленной гематомы. Приятного мало, но не смертельно», — приводит слова Аль-Юсефа Life.ru.