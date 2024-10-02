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Аллерголог назвала опасные вещества, которые содержатся в стиральных порошках
Здоровье

Сегодня, 17:45

1 мин.

Аллерголог назвала опасные вещества, которые содержатся в стиральных порошках

Мария Задорожная
Автор
Женщина засыпает стиральный порошок
Фото SimonSkafar, iStock
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Врач-аллерголог и иммунолог Наталья Перова при выборе порошка для стирки рекомендует обращать внимание на его состав. По ее словам, некоторые вещества в составе средства, могут спровоцировать нежелательные реакции со стороны организма.

Так к опасным компонентам стирального порошка эксперт отнесла фосфаты, поверхностно-активные вещества (ПАВы), ароматизаторы и отбеливающие частицы.

«По степени вреда ПАВы разделяют на натуральные и небиоразлагаемые (на основе нефтегазохимии и синтетики). Все они жестко и глубоко воздействуют на кожу и волосы, сушат и старят, накапливаются во всех системах организма (особенно в жировых отложениях), наносят удар по мозгу, нервной системе, печени, сердцу, репродуктивной системе (особенно мужской). Загрязняют кровь и нарушают обмен веществ», — сказала доктор в беседе с «СЭ».

Также врач советует следить за тем, чтобы в составе новых средств для стирки не было тех веществ, которые уже вызывали аллергию. Кроме того, нужно избегать порошков с едким, навязчивым запахом, который ощущается даже при закрытой упаковке.

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