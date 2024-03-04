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Аллерголог назвала причины появления аллергии на цветение
Здоровье

4 марта, 16:45

1 мин.

Аллерголог назвала причины появления аллергии на цветение

Мария Маковей
Автор
Девушка страдает весенней аллергией.
Фото dragana991/istockphoto.com
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Врач-аллерголог, иммунолог Альбина Лютоева в разговоре с «СЭ» отметила, что аллергия на цветение возникает из-за реакции иммунной системы на пыльцу растений, которая попадает в организм через дыхательные пути или слизистые оболочки. Кроме того, патология может быть обусловлена генетическим фактором.

«Если такая реакция на пыльцу была у ваших родственников, то, скорее всего, будет и у вас», — пояснила эксперт.

Также врач подчеркнула, что загрязнение воздуха, климатические изменения и количество цветущих растений влияют на уровень пыльцы в воздухе, что напрямую сказывается на интенсивности проявления аллергических реакций.

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