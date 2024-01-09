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Аллерголог назвала симптомы аллергии на воду
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Аллерголог назвала симптомы аллергии на воду

Мария Маковей
Автор
Человек моет руки
Фото simonkr/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт Наталья Перова перечислила симптомы такого редкого заболевания, как аллергия на воду, или аквагенная крапивница.

По ее словам, эта патология чаще всего встречается у женщин и в большинстве случаев носит спорадический характер. Крапивница, вызванная аллергией, проявляется уже через 20-30 минут после контакта кожи с водой.

К другим распространенным симптомам медик отнесла чувство жжения, зуд, раздражение и воспаление кожи.

«У некоторых людей могут наблюдаться и более редкие симптомы, такие как одышка. Симптомы обычно проходят через 30-60 минут, после того как вода перестает контактировать с кожей человека», — подытожила эксперт.

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