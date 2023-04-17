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Сегодня, 16:10

Аллерголог объяснил, что делать при укусе пчелы

Ольга Стрельникова
Пчела собирает мед на цветах.
Фото Freepik/wirestock
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Врач — аллерголог-иммунолог клиники академика Ройтберга кандидат медицинских наук Сергей Быков рассказал «СЭ», что нужно делать, если укусила пчела. «После того как пчела ужалила, жало остается в коже, а само насекомое погибает. Отек и покраснение в большинстве случаев проходят за 1-5 дней. Но укус опасен тем, что в состав яда пчелы входят аллергены и токсичные вещества», — пояснил специалист.

Если у вас нет повышенной чувствительности к яду пчел, то бояться укуса одной пчелы обычно не стоит. Но яд насекомого все-таки может спровоцировать перестройку иммунитета и привести появлению особых антител, которые при повторном пчелином укусе будут способствовать появлению в организме гистамина и других веществ, вызывающих аллергию. «В результате возможен анафилактический шок и ряд других аллергических реакций», — предупредил врач.

В месте, куда ужалила пчела, обычно появляется отек, гиперемия (покраснение из-за переполнение кровью сосудов), может возникнуть крапивница (кожная сыпь) и кожный зуд. При отеке языка, гортани и спазме бронхов появляется удушье. Для первой помощи Сергей Жуков порекомендовал извлечь жало пчелы ногтем или пинцетом, а к месту укуса приложить холод. «Для этого используйте замороженную грелку или полотенце, смоченное в холодной воде. Низкая температура уменьшит отечность и облегчит болевые ощущения», — рассказал врач. Чтобы снизить кожный зуд и крапивницу, нужно принять антигистаминный препарат. При нарастании аллергических реакций следует обратиться к врачу.

Оперативно обратитесь за медицинской помощью, если пчела ужалила во внутреннюю часть рта, горла или в области глазного яблока, если неожиданно после укуса пчелы вы испытываете трудности с дыханием или снижение артериального давления, подытожил Сергей Быков.

Ранее мы рассказывали, чем опасен укус клеща, и что делать если он уже укусил.

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Польза и вред
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