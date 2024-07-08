Аллерголог объяснил, что нельзя делать после получения ожога от медузы

В разговоре с «СЭ» врач-аллерголог, иммунолог высшей категории Сергей Землянский заявил, что при ярко выраженных симптомах и острой аллергической реакции после встречи с медузой следует незамедлительно обращаться к врачу. При этом трогать место укуса голыми руками, царапать кожу, использоваться давящие повязки и поливать ожог нашатырем эксперт не рекомендует.

А вот при возникновении таких специфических симптомов, как судороги, затрудненное дыхание, боль в груди, рвота, головокружение, обморок или сильное кровотечение, медик советует незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи».

«Обратитесь к врачу, если вас ужалили в лицо или половые органы», — добавил доктор.

Также обратиться за врачебной помощью стоит при длительной сильной боли и продолжительном зуде после укуса медузы.