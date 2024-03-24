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Аллерголог объяснил, как защититься от аллергии на пыльцу
Здоровье

24 марта, 19:25

1 мин.

Аллерголог объяснил, как защититься от аллергии на пыльцу

Мария Маковей
Автор
Аллергия на пыльцу у девушки.
Фото janiecbros/istockphoto.com
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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН посоветовал аллергикам запастись масками, очками и заклеить окна, чтобы защититься от ожидаемого распространения мелкой пыльцы растений. Кроме того, следует носить очки и по возможности на момент опыления аллергенов уехать в другую местность, где пыльцы нет.

Также врач добавил, что антигистаминные препараты лишь устраняют симптомы аллергии, но не помогают в ее лечении, поэтому необходимо использовать аллерговакцины.

«Но проблема в том, что люди обычно несколько лет не обращаются за лечением, и когда приходят к врачу — у них уже поливалентная аллергия, то есть аллергия на множество аллергенов. Ее вакцинами уже лечить сложно. В этом случае пациенты скорее сами себя наказывают», — подытожил врач.

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