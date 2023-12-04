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Аллерголог объяснила, чем опасны пылевые клещи
Здоровье

Сегодня, 16:20

1 мин.

Аллерголог объяснила, чем опасны пылевые клещи

Мария Маковей
Автор
Набор постельного белья
Фото Kostikova/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт Наталья Перова заявила, что пылевые клещи не опасны, вред организму человека приносят отходы их жизнедеятельности.

По ее словам, их фекалии содержат пищеварительные энзимы, которые разрушают клетки человеческой кожи. Поэтому иммунитет начинает реагировать на них.

«Продукты жизнедеятельности пылевых клещей могут вызвать у человека аллергические реакции: от ринита и конъюнктивита до приступов астмы», — подчеркивает эксперт.

Чтобы решить проблему с пылевыми клещами, врач советует регулярно стирать постельное белье при высокой температуре воды, тщательно его сушить и гладить.

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