Аллерголог объяснила, как снять зуд от укуса комара

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», как снять зуд от укуса комара. «При укусе комаров из аптечных средств хорошо помогает «Фенистил-гель». Из домашних — примочки с раствором соды: одна-две столовые ложки на литр воды», — пояснила специалист.

Также из подручных средств Наталья Перова порекомендовала лед из морозилки или любой холод приложить к месту укуса. «Если зуд мучает сильно, то не запрещено принять и противоаллергические препараты», — резюмировала аллерголог.

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