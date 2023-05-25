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Сегодня, 14:50

Аллерголог объяснила, как снять зуд от укуса комара

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Молодая женщина чешет руку, сидя на диване дома.
Фото istockphoto.com
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Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», как снять зуд от укуса комара. «При укусе комаров из аптечных средств хорошо помогает «Фенистил-гель». Из домашних — примочки с раствором соды: одна-две столовые ложки на литр воды», — пояснила специалист.

Также из подручных средств Наталья Перова порекомендовала лед из морозилки или любой холод приложить к месту укуса. «Если зуд мучает сильно, то не запрещено принять и противоаллергические препараты», — резюмировала аллерголог.

Ранее мы рассказывали, какие запахи помогают защититься от насекомых.

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Советы и рекомендации
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