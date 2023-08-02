Аллерголог развеяла мифы о борщевике Сосновского

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что знает способы борьбы с распространением борщевика Сосновского, чрезвычайно распространенного в некоторых регионах России (в том числе Ленинградской области). Недавно ему рассказали о возможности приготовить из сорняка мед, есть идеи по производству спирта, но все упирается в необходимость создания установок в промышленном масштабе. «Как бы то ни было, единственный выход — штрафовать собственников земли за наличие борщевика», — пояснил глава региона. Об этом 1 августа сообщили на портале 47news.ru.

Врач-аллерголог Наталья Перова рассказала СЭ, что сам борщевик на самом деле не ядовит. «Ядовитым считается сок, и то — только под воздействием солнечных лучей. Что любое прикосновение к борщевику вызывает ожоги — тоже миф. Ожоги возникают, только если будет контакт кожи с соком борщевика, и далее она подвергнется воздействию солнечных лучей», — заявила медик.

Если же вы все-таки обожглись борщевиком, Наталья Перова порекомендовала сделать следующее: «Сразу после контакта с соком борщевика обильно промойте кожу водой и до пяти дней не выходите на солнце. Если площадь маленькая — закрывайте кожу стерильными салфетками, чтобы защитить от загара и инфекции, смазывайте любыми средствами от солнечных ожогов. Если площадь ожога большая и есть поражение слизистых, то только к врачу», — заключила эксперт.

Ранее, 11 апреля, мы рассказывали, что борщевик Сосновского может стать лекарством от облысения.