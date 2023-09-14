Американские ученые раскрыли метод лечения женского бесплодия

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В журнале International Journal of Molecular Sciences рассказали об инновационном препарате в борьбе с женским бесплодием, который связан с поликистозом яичников. Это средство, которое разработали ученые из США, основано на стволовых клетках.
Исследование проводили на мышах, и все эксперименты восстанавливали репродуктивную способность яичников.
Поликистоз яичников считается труднодоступным для лечения заболеванием, которое еще сопровождается рядом неприятных симптомов.
Ранее ученые заявили, что у женщин после 35 лет повышается риск развития рака груди из-за беременности.
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