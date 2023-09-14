Американские ученые раскрыли метод лечения женского бесплодия

В журнале International Journal of Molecular Sciences рассказали об инновационном препарате в борьбе с женским бесплодием, который связан с поликистозом яичников. Это средство, которое разработали ученые из США, основано на стволовых клетках.

Исследование проводили на мышах, и все эксперименты восстанавливали репродуктивную способность яичников.

Поликистоз яичников считается труднодоступным для лечения заболеванием, которое еще сопровождается рядом неприятных симптомов.

Ранее ученые заявили, что у женщин после 35 лет повышается риск развития рака груди из-за беременности.