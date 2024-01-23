Американские ученые: вирус Зика успешно поборол агрессивный вид рака

Ученый Джозеф Мазар отметил, что вирус Зика успешно поборол агрессивный вид рака. Материалы исследования опубликовало издание Cancer Research Communications.

В ходе эксперимента мышам имплантировали клетки человеческой нейробластомы (злокачественная опухоль — Прим. «СЭ»). После сделали инъекцию вируса Зика, в итоге мутировавшие ткани погибли. Грызуны при этом продемонстрировали отличную выживаемость. У подопытных не случилось рецидива.

Доктор Тамара Уэстморленд также подчеркнула, что вирус Зика поражает незрелые нервные клетки, из которых развивается нейробластома. Она полагает, что свойства вируса можно использовать для повышения эффективности лучевой терапии. В ближайшие несколько лет Уэстморленд планирует опробовать новую методику на человеке.