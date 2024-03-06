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Атеросклероз: почему возникает, чем опасен, методы профилактики
Здоровье

6 марта, 20:45

1 мин.

Флеболог назвал причину развития атеросклероза

Мария Маковей
Автор
Женщина сидит на диване.
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Сосудистый хирург, врач-флеболог Максим Косарев считает, что одна из причин появления атеросклероза — низкая физическая активность. Об этом он заявил в беседе с «СЭ».

По словам эксперта, из-за сидячего образа жизни замедляется кровоток в сосудах, появляются бляшки на их стенках. Из-за этого повышаются риски развития инфаркта, инсульта и даже гангрены.

«Лучшая профилактика атеросклероза — ходьба не менее часа в день. Подойдут также беговая дорожка, эллипсоид, велотренажер», — объяснил врач.

Также медик добавил, что физическая активность должна быть умеренной, но регулярной. Отличный пример — скандинавская ходьба.

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