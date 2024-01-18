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Беременные россиянки смогут получить бесплатную помощь психолога
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Беременные россиянки смогут получить бесплатную помощь психолога

Мария Маковей
Автор
Беременная девушка
Фото Kostikova/istockphoto.com
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Беременные женщины и девушки в России смогут получить психологическую помощь по ОМС. Это нововведение вступило в силу в 2024 году. Кроме того, бесплатная поддержка специалистов будет доступна женщинам во время послеродового периода, ветеранам боевых действий и пациентам на диспансерном наблюдении, сообщает «КП».

Чтобы получить психологическую помощь, нужно иметь направление от профильного лечащего врача — гинеколога, кардиолога и т. д. При этом психологическая проблема должна быть связана с заболеванием, входящим в систему ОМС. Например, послеродовая депрессия.

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