Беременные россиянки смогут получить бесплатную помощь психолога

Беременные женщины и девушки в России смогут получить психологическую помощь по ОМС. Это нововведение вступило в силу в 2024 году. Кроме того, бесплатная поддержка специалистов будет доступна женщинам во время послеродового периода, ветеранам боевых действий и пациентам на диспансерном наблюдении, сообщает «КП».

Чтобы получить психологическую помощь, нужно иметь направление от профильного лечащего врача — гинеколога, кардиолога и т. д. При этом психологическая проблема должна быть связана с заболеванием, входящим в систему ОМС. Например, послеродовая депрессия.