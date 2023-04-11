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Сегодня, 14:35

Борщевик Сосновского может стать лекарством от облысения

Ольга Стрельникова
Мужчина смотрится в зеркало.
Фото istockphoto.com
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Специалисты Сеченовского Университета Минздрава России выяснили, что опасный ядовитый сорняк борщевик, вызывающий сильнейшие ожоги при попадании на кожу под воздействием солнца, может послужить основой инновационному лекарству от облысения. Об этом сообщили на сайте издания «АиФ».

Ядовитые вещества, входящие в состав борщевика, при правильной дозировке благотворно влияют на регенерацию поврежденных участков кожи, восстанавливают ее пигмент и рост волос. «Содержащиеся в борщевике ксантотоксин и бергаптен способны повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, поэтому могут восстанавливать пигментацию. Это свойство может стать ключевым в лечении таких аутоиммунных заболеваний, как псориаз и витилиго», — заявила студентка Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета Кристина Трусюк. Эти же вещества в составе борщевика способствуют росту волос и могут быть применены при лечении гнездовой алопеции (плешивость).

Ранее мы рассказывали, как уменьшить выпадение волос.

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