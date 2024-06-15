В Москве зафиксировали случаи заражения ботулизмом: что известно

По данным Telegram-канала Mash, в Москве в реанимацию с подозрением на ботулизм попали 18 человек в возрасте от 18 до 46 лет. Все они ели готовую еду из службы доставки.

Тем временем региональное Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование и приостановило реализацию продукции, которая могла стать причиной заболевания.

«Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию: «Салат лобио» от изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компании «Гастропорт». Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования», — передают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация находится на особом контроле, все пострадавшие получают необходимое лечение.

Напомним, что ботулизм — это редкое инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Его симптомы начинают проявляться уже между 12 и 36 часами после попадания в организм токсина.

Заболевшие ощущают сухость во рту, испытывают затруднения с дыханием, также возникают тошнота, рвота и судороги в животе. Заболевание довольно опасно, может привести к летальному исходу. Однако ботулизм не передается от человека к человеку. Основной источник заражения — некачественная еда.