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Сегодня, 15:20

Британский эксперт поделилась омолаживающей маской из куркумы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка с тканевой маской из куркумы.
Фото Freepik/freepik
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Эксперт по коже Лорена Оберг рассказала об омолаживающей домашней процедуре, в основе которой куркума. «Это удивительная специя, которую можно наносить на лицо, чтобы предотвратить проблемы с пигментацией, прыщами, землистым цветом кожи. Действуя мгновенно, куркума, нанесенная на кожу, придаст ей сияние, сделает мягкой и гладкой на ощупь», — заверила специалист. Об этом сообщили на сайте журнала Marie Claire.

По словам Лорены Оберг, куркума омолаживает, уменьшает морщины, сохраняет эластичность кожи, улучшает ее внешний вид, устраняет усталость вокруг глаз и снимает отечность. «Хотя не было выявлено никаких известных побочных эффектов от использования куркумы на лице, она может оставить небольшой желтоватый осадок. Люди с чувствительной кожей должны сначала провести небольшой тест на аллергическую реакцию (на сгибе локтя)», — посоветовала эксперт.

Лорена Оберг предложила использовать куркуму в домашней маске для лица, смешав несколько щепоток ярко-оранжевого порошка с небольшим количеством геля алоэ вера или греческим йогуртом и медом. «Разотрите его в гладкую пасту, а затем нанесите на все лицо, избегая деликатной области вокруг глаз, на 20 минут, а затем смойте», — пояснила специалист. Такую маску можно делать два-три раза в неделю.

Ранее мы рассказывали, как преобразить уставшую кожу за 20 минут.

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