Ученые обнаружили, что чернила для татуировок содержат опасные вещества

Американские ученые провели анализ 54 чернил для татуировок и выяснили, что 45 из них содержат химические вещества, которые могут навредить здоровью. Об этом пишет журнал Analytical Chemistry.

В ходе исследования эксперты обнаружили, что самая распространенная добавка в чернилах для тату — полиэтиленгликоль, который может вызвать острую почечную и сердечную недостаточность. Также чернила содержат 2-феноксиэтанол, который в высоких дозах может оказать токсическое действие на организм, привести к раздражению легких и печени, а также к повреждению почек и нервов.

Кроме того, исследователи выявили в составе красок антибиотик пропиленгликоль, связанный с раздражением кожи и аллергическими реакциями.