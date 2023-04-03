Член сборной по легкой атлетике объяснила, как снять боль в спине

Член сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта международного класса, амбассадор Proxima Валерия Андреева рассказала «СЭ», как самостоятельно и быстро снять острую боль в спине. По словам эксперта, нужно лечь на спину на твердую поверхность. «Если у вас не получится распрямить спину, займите положение, в котором боль ощущается меньше всего. Примите таблетку обезболивающего, например анальгин, парацетамол или любую другую. На кожу в районе болезненного участка нанесите обезболивающее средство», — пояснила Валерия Андреева.

Также не лишним будет вызвать скорую помощь — медик сделает обезболивающий укол и проконсультирует о дальнейших действиях. «Если болевой синдром появился после травмы, сопровождается высокой температурой или онемением, отдает в левую руку, нарастает и не снимается обезболивающими — необходимо немедленно обратиться к врачу. Резкие боли в спине могут быть предвестником серьезного заболевания», — предостерегла Валерия Андреева.

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