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Что нужно проверить при частом повышении давления, гипертонии
Здоровье

19 марта, 16:45

1 мин.

Кардиолог рассказал, что нужно проверить при частом повышении давления

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Измерение давления.
Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com
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При частом повышении давления в первую очередь надо проверить сердце, почки, сосуды, которые снабжают кровью головной мозг, а также глаза — глазное дно и сетчатку. Кроме того, пройти ряд обследований, считает врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин. Об этом он заявил в эксклюзивном разговоре с «СЭ».

По словам эксперта, сдача анализов и обследования необходимы для того, чтобы найти возможную причину гипертонии.

«Если вы замечаете частое повышение давления, то следует сдать клинический анализ крови и мочи, а также биохимический анализ крови. Врач смотрит на печеночно-почечный профиль: общий белок, билирубин, КФК, креатинин, калий, мочевину, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, мочевую кислоту, а также на маркеры воспаления — СРБ и ферритин», — объяснил доктор.

Как отметил медик, очень важно обращать внимание и на липидный профиль. Он покажет риски атеросклероза, ишемической болезни сердца и головного мозга. А вот на риски тромбозов укажут Д-димер, фибриноген, АЧТВ. Еще важны для кардиолога показатели гормонов щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4, а также уровень глюкозы и гликированный гемоглобин. Они помогут исключить сахарный диабет, который часто сопровождает болезни сердца.

Кроме того, Луконин настоятельно рекомендует сделать ЭКГ, УЗИ сердца, сосудов шеи (брахицефальных артерий), почек и надпочечников, сосудов почек, щитовидной железы, пройти осмотр глазного дна у окулиста и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.

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