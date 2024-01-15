ВЭФ обсудит «болезнь Х», способную превзойти COVID по количеству смертей

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе планируется обсуждение «болезни X», которая способна превзойти коронавирус по количеству смертей в 20 раз.

Мероприятие пройдет 17 января. Его участники обсудят усилия, необходимые для подготовки систем здравоохранения к новым вызовам, сообщается в анонсе форума.

«Болезнь X» — это термин, который используется для обозначения гипотетически неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Термин был принят Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для целого перечня вирусов, требующих срочной разработки вакцины или методики лечения.