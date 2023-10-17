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Сегодня, 17:00

Что такое интернет-зависимость и как с ней бороться, объяснила медицинский психолог

Мария Маковей
Автор
Фото Unsplash/Element5 Digital
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Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, что такое интернет-зависимость и как с ней бороться. По словам специалиста, интернет-зависимые личности со временем утрачивают способность жить в социуме. У них теряется чувство меры, пропадает сила воли и потребность в живом общении, они становятся узниками гаджетов.

«Психологическая зависимость — это не простуда, которую можно вылечить лекарствами независимо от желания больного, здесь важно осознать и принять проблему. Настрой имеет решающее значение», — подчеркивает специалист.

Чтобы избавиться от интернет-зависимости, врач советует постепенно ограничивать пребывание в интернете.

«Быть в Сети нужно не более 30 минут два раза в день, прим это один сеанс включает перерыв на отдых от гаджета. Не забывайте про занятия спортом, правильное питание и прогулки на свежем воздухе. Найдите себе увлечение по душе: музыка, рисование, танцы», — отмечает медицинский психолог.

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Психология
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