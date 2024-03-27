Врач рассказал, как защититься от стрептококковой инфекции

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров рассказал, что такое синдром стрептококкового токсического шока (STSS) и как от него защититься.

«Стрептококковые инфекции — это группы болезней, их возбудители — бактериальные микроорганизмы рода Streptococcus. Именно они приводят к поражениям кожи и дыхательной системы. У человека могут появиться фарингит, ангина, скарлатина и другие заболевания. Все зависит от локализации инфекционного очага и вида возбудителя», — объяснил эксперт.

По мнению специалиста, резкий рост стрептококковой инфекции в Японии связан именно с агрессивностью возбудителя, поэтому заболевание протекает в тяжелой форме и фиксируется так называемый синдром стрептококкового токсического шока.

К самым распространенным симптомам STSS доктор отнес боль в горле, лихорадку, диарею и рвоту. При более тяжелых стадиях у человека возникает дыхательная недостаточность, нарушается сердечный ритм, развивается острый некроз, в результате которого могут отказать почки, фиксируются неврологические нарушения, например расстройства памяти.

«Конечно, давать какие-либо прогнозы о том, будет ли вспышка стрептококковой инфекции в России нельзя. Но соблюдать ряд профилактических мер все же нужно. Регулярно мойте руки, носите маски в общественных местах, обрабатывайте антисептиками гаджеты, рабочий стол, делайте частую уборку, проветривайте помещения, используйте индивидуальную посуду и другие бытовые вещи, а также избегайте контактов с людьми, которые болеют респираторными заболеваниями. И самое главное — не занимайтесь самолечением! При появлении вышеперечисленных симптомов незамедлительно идите к врачу», — подытожил специалист.