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Сегодня, 09:50

Деми Мур рассказала, что у Брюса Уиллиса диагностировали болезнь Пика

Ольга Стрельникова
Брюс Уиллис.
Фото Global Look Press
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Бывшая супруга Брюса Уиллиса у себя в соцсетях сообщила, что у актера диагностировали лобно-височную деменцию или, как ее еще называют, болезнь Пика. Это редкое хроническое заболевание, связанное с поражением центральной нервной системы, разрушением клеток головного мозга и атрофией его коры, в результате происходит уменьшение размеров мозга.

По словам Деми Мур, методов лечения болезни Пика на сегодняшний день не существует. Актриса добавила: «Мы надеемся, что в ближайшее время эта ситуация изменится».

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