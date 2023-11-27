Дерматокосметолог объяснила, чем различаются кремы для лица и тела

Сегодня, 15:30
В разговоре с «СЭ» врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина рассказала, почему крем для тела не стоит наносить на лицо.
По ее словам, компоненты в составе средств для лица направлены на запуск синтеза и выработку коллагена, укрепление сосудистой стенки, себорегуляцию и сокращение угревой сыпи, устранение возрастных изменений.
«Кожа лица постоянно контактирует с неблагоприятной окружающей средой и требует более тщательного ухода», — отмечает эксперт.
Как утверждает врач, у косметических средств для разных участков тела различается не только состав, но и плотность текстур. Так кремы для тела увлажняют кожу, восстанавливают липидный барьер и отшелушивают ороговевшие частички эпидермиса.
«Также есть средства для тела с антицеллюлитными свойствами — для борьбы с избыточными объемами и лимфодренажным эффектом. И для лица они тоже абсолютно не подходят. Поэтому не стоит экспериментировать», — подытожила доктор.