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Сегодня, 16:00

Дерматолог Абрамова назвала пилинг рыбками негигиеничной и опасной процедурой

Алина Савинова
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Врач-дерматовенеролог Виктория Абрамова объяснила, почему пилинг рыбками гарра руфа является опасной процедурой.

«Во-первых, вода в используемых емкостях не меняется после каждого клиента. Она не содержит хлора, как в обычных бассейнах, так как это губительно для рыб. Не уверена, что и фильтрационные установки справляются со своей задачей при высокой нагрузке. К тому же комфортная температура воды создает благоприятные условия для размножения попавших туда микроорганизмов. Поэтому о санитарных условиях судить сложно, вряд ли собственники такого бизнеса ежедневно производят забор воды в лабораторию с целью контроля безопасности предоставляемых услуг», — приводит «Life.ru» слова Абрамовой.

Также специалист отметила, что никто не осматривает кожу клиентов перед процедурой на наличие кожных заболеваний грибкового и бактериального происхождения, поэтому потребители данных услуг оказываются в зоне риска.

«Погружая свои ножки в аквариум, мы не можем быть уверены, что соблюдены все гигиенические нормы и что в ближайшем будущем вам не потребуется проходить лечение у дерматолога», — добавила врач.

Источник: https://life.ru/p/1572208
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