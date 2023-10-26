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26 октября, 18:45

Дерматолог назвала главную опасность никотиновой кислоты для волос

Мария Маковей
Автор
Фото iStock/sasirin pamai
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Врач дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова считает, что никотиновая кислота может вызвать аллергическую реакцию у организма. Перед использованием средства обязательно нужно сделать тест на аллергию, пишет «СЭ».

«Для этого нанесите небольшое количество никотиновой кислоты на внутренний сгиб локтя и сутки наблюдайте за реакцией. Если появились покраснения, зуд или сыпь, вам это средство противопоказано», — объясняет эксперт.

Также специалист советует отказаться от применения никотиновой кислоты беременным, так как нет точных данных о влиянии средства на организм будущей мамы.

По словам врача, никотиновая кислота — это не панацея. Она может никак не повлиять на рост и укрепление волос, если их выпадение вызвано теми или иными заболеваниями.

Как укрепить волосы. Как уменьшить выпадение волос? Правила и рекомендации врача

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