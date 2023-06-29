Дерматолог назвала лучший способ восстановить кожу после загара

Врач-косметолог, дерматолог Диана Искужина рассказала «СЭ» о том, как лучше всего восстановить кожу после загара. «Пациентам, вернувшимся с отдыха из жарких стран, я всегда рекомендую провести биоревитализацию кожи. Это инъекции полезных веществ: витаминов, минералов, антиоксидантов, гиалуроновой кислоты. Они снижают последствия фотоповреждения и предотвращают преждевременное старение», — пояснила специалист.

После лета Диана Искужина порекомендовала воспользоваться аппаратными методиками — они помогут убрать пигментацию и эластоз кожи (накопление патологически измененного эластина в коже из-за длительного пребывания на солнце). «Одна из моих любимых и наиболее эффективных процедур — фототерапия BBL Forever Young («Вечная молодость»). Она омолаживает кожу на генетическом уровне», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, что загар снижает иммунитет.