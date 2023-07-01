Дерматолог назвала причины появления мешков под глазами

Сегодня, 20:15
Врач-дерматолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», почему появляются мешки под глазами. «Мешки под глазами — это состояние, при котором кожа в области вокруг глаз отекает и наливается кровью. Этот косметический дефект возникает у людей разного возраста. При образовании мешков периорбитальная жировая ткань выпячивается», — пояснила специалист.
По словам Софьи Хаустовой, мешки под глазами могут быть обычной реакцией на чрезмерное потребление соли с пищей или при избыточном количестве воды в организме. Также это может быть реакцией на стресс или появиться после длительного плача — такая припухлость постепенно исчезает. «Мешки под глазами провоцируют и возрастные физиологические изменения. С возрастом кожа теряет эластин и коллаген, становится дряблой, растянутой и обезвоженной. Это приводит к образованию характерных старческих «мешочков». В некоторых случаях это и индивидуальные особенности конкретного человека», — заключила дерматолог.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от мешков под глазами.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!