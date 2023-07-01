Дерматолог назвала причины появления мешков под глазами

Врач-дерматолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», почему появляются мешки под глазами. «Мешки под глазами — это состояние, при котором кожа в области вокруг глаз отекает и наливается кровью. Этот косметический дефект возникает у людей разного возраста. При образовании мешков периорбитальная жировая ткань выпячивается», — пояснила специалист.

По словам Софьи Хаустовой, мешки под глазами могут быть обычной реакцией на чрезмерное потребление соли с пищей или при избыточном количестве воды в организме. Также это может быть реакцией на стресс или появиться после длительного плача — такая припухлость постепенно исчезает. «Мешки под глазами провоцируют и возрастные физиологические изменения. С возрастом кожа теряет эластин и коллаген, становится дряблой, растянутой и обезвоженной. Это приводит к образованию характерных старческих «мешочков». В некоторых случаях это и индивидуальные особенности конкретного человека», — заключила дерматолог.

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