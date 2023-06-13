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Сегодня, 21:45

Дерматолог объяснила, что нужно коже после загара

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
Девушка в купальнике загорает.
Фото Freepik/kroshka-nastya
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Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», что нужно коже после загара. «Солнечное излучение сильно высушивает кожу, из-за чего она интенсивно теряет влагу. Поэтому после загара коже очень важно увлажнение», — пояснила специалист.

Чтобы увлажнить кожу после загара, Елена Богатова порекомендовала принимать прохладные ванны и душ: в отличие от горячей воды, которая может только усилить сухость, они охладят и успокоят кожу. При этом стоит отказаться от агрессивных гелей и мыла — используйте только нежные очищающие средства для чувствительной кожи. Обязательны к применению увлажняющие кремы и лосьоны, их нужно наносить после душа или ванны. Масел и продуктов на их основе лучше избегать, поскольку они могут забить поры и вызвать прыщи. «Используйте алоэ вера или продукты с его экстрактом. Это отличное, увлажняющее средство, успокаивающее кожу после загара», — посоветовала врач.

Также нужно не забывать регулярно пить воду. «Гидратация изнутри важна не меньше косметических уходов. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать необходимый уровень влаги в организме», — подытожила Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, сколько воды нужно выпивать за день.

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