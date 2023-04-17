Дерматолог объяснила, как быстро и без следа избавиться от прыщика

Врач-дерматолог, косметолог Юлиана Шиян рассказала «СЭ», как быстро избавиться от внезапно появившегося прыщика. «Неожиданность в виде прыща на лице в самый неподходящий момент знакома многим. И, конечно, сразу хочется его либо выдавить, либо замаскировать. Первое однозначно делать не стоит, потому что надолго останется застойное синюшное пятно», — предупредила специалист. Маскировка может спасти от пристальных взглядов, но никак не ускорит заживление.

По словам Юлианы Шиян, есть средства, которые действительно помогают в короткие сроки убрать прыщик. Например, суспензия болтушка с оксидом цинка (аптечное название — Циндол). Ее нужно наносить точечно на воспаление один-два раза в день. Хорошо помогает спиртовый 1% раствор клиндамицина. Его используют также точечно на абсолютно сухую кожу два раза в течение дня. При желании можно приготовить ихтиоловые «лепешки». «Ихтиоловая мазь смешивается с гентамициновой мазью в соотношении один к одному и накладывается под повязку — кусочек марли можно закрепить пластырем. Этот метод подходит для крупных воспалений», — пояснила специалист. Для очень крупных и болезненных прыщей косметолог порекомендовала использовать гипертонический раствор соли на ватном диске. Его следует прикладывать дважды в день на 15-20 минут. Это поможет снять отечность и уменьшить боль.

Если все же вы не удержались и выдавили прыщик, обязательно обработайте его хлоргексидином или точечно нанесите салициловый спирт. «Практика показывает, что чаще заживают быстро и бесследно те воспаления, которые не пытались удалить, а просто локально обрабатывали», — подытожила Юлиана Шиян.

Ранее мы рассказывали о неявной причине появления прыщей на лице.