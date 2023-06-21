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21 июня, 23:56

Дерматолог объяснила, как утягивающее белье вызывает грибок

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Дерматолог Наталия Жовтан сообщила, что утягивающее белье приводит к нарушению кровообращения и циркуляции воздуха на данных участках тела. Это оборачивается проблемами с потоотделением и вызывает грибок.

«Кожа человека имеет большое количество рецепторов, чувствительных к изменениям внешней среды, — цитирует Life.ru Жовтан. — В частности, ношение тесной, плотной одежды, к тому же плохо проводящей воздух и ограничивающей испарение пота, может приводить к размножению патогенного грибка, дерматофитии или бактериальной флоры».

Чаще всего с проблемой сталкиваются спортсмены из-за утягивающей формы, которую приходится зачастую носить в течение всего дня. Поэтому недуг и получил название «зуд спортсмена».

По словам врача, такое состояние может приводить к нарушениям психики сна и другим последствиям, ссадинам и повреждениям на коже. В таких случаях стоит отказаться от ношения такого белья. Также сдавление кожи в ограниченном участке и нарушение микроциркуляции неизбежно будут приводить к ощущениям жжения или зуда. Врач отметила, что нельзя игнорировать заболевание, нужно незамедлительно обратиться к врачу, который распишет лечение и посоветует препараты, также есть смысл пересмотреть свой гардероб, чтобы снова не столкнуться с проблемой.

Источник: Life.ru
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