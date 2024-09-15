Дерматолог объяснила, почему расширяются поры

Врач-дерматолог Амина Бердова в беседе с «СЭ» заявила, что с расширенными порами чаще всего сталкиваются люди с проблемной и жирной кожей. По ее словам, излишнее выделение кожного сала приводит к расширению пор. При этом такая проблема может передаваться по наследству.

«Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны», — добавила эксперт.

Также поры расширяются из-за злоупотребления солнечными ваннами. Как отметила доктор, ультрафиолет уменьшает выработку коллагена, что провоцирует раннее старение. К расширению пор может привести и скудный рацион, а также вредные привычки.

«На внешний вид кожи влияют некачественный уход и загрязнения, которые забивают и расширяют поры», — заключила Бердова.