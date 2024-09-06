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Дерматолог объяснила, почему возникает рак кожи
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Дерматолог объяснила, почему возникает рак кожи

Мария Задорожная
Автор
Врач проводит осмотр родинок
Фото LightFieldStudios/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач-дерматолог Яна Козырь рассказала, почему развивается рак кожи. По ее словам, главная причина развития любой формы первичной кожной онкологии — это негативное воздействие на эпидермис ультрафиолетовых лучей.

«Сюда можно отнести как чрезмерную солнечную инсоляцию, так и злоупотребление походами в солярий», — добавила врач.

При этом эксперт подчеркнула, что самый опасный тип рака — это меланома, которая также может развиться из-за родинок или пигментных пятен (в 30 процентах случаев). Поэтому доктор советует наблюдать за имеющимися и только появившимися пигментными образованиями на теле.

«Если вы заметили, что родинка или пигментное пятно изменились в размерах или цвете, например, увеличились и окрасились в темный оттенок, начали кровоточить, зудеть или шелушиться, а их края и форма стали неравномерными, появились изъязвления, немедленно обратитесь к врачу-дерматологу», — сказала Козырь.

Кроме того, рак кожи может возникнуть на долго не заживающих поврежденных участках тела. Из-за повторных воздействий на деформированные ткани, к примеру после ран или ожогов, в клетках кожи запускаются различные дегенеративные изменения, которые подходят для развития онкологии.

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