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Сегодня, 09:30

Дерматолог порекомендовал использовать специальное средство против пота

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка улыбается с поднятым вверх локтем.
Фото Freepik/cookie-studio
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В ТГ-канале «Красота требует кэш» рассказали о рекомендации дерматолога Уитни Боу, использовать от запаха пота гликолевую кислоту. По его словам, это средство отлично борется с пигментацией, выравнивает кожу, а также за счет отшелушивающего эффекта не дает волоскам врастать. «Пот сам по себе не пахнет, запах появляется, когда он вступает в реакцию с бактериями на коже. Такие продукты, как гликолевая или молочная кислоты, могут напрямую повлиять на состав бактерий подмышками. По этой причине уходит запах», — пояснил специалист.

Также Уитни Боу отметил, что увлекаться этим способом не стоит — из-за частого применения пигментация может усилиться, а кожа истончиться. «Оптимально протирать подмышки гликолевой кислотой 1-2 раза в неделю перед сном. Нельзя сочетать средство с другими активными ингредиентами или использовать скраб перед нанесением, после — можно увлажняющий крем», — резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали, откуда берется неприятный запах пота.

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Советы и рекомендации
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