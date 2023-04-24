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Сегодня, 14:45

Дерматолог предупредила, какое средство не стоит использовать для лица

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка со скрабом на лице.
Фото Freepik/wayhomestudio
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Врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с порталом «Городовой» рассказала, что от скрабов для лица лучше отказаться. В сочетании с агрессивным воздействием внешней среды они травмируют кожу и приносят больше вреда, чем пользы.

Для очищения кожи Юлия Галлямова порекомендовала выбирать другое средство. «Для этого специально создана мицеллярная вода, которая с помощью своих физико-химических свойств притягивает все загрязнения, не разрушая микробиом и гидролипидную мантию нашей кожи», — пояснила специалист. По ее словам, лучше выбирать те варианты, на которых написано, что их можно не смывать, поскольку водопроводная вода тоже раздражает кожу, подытожила дерматолог.

Ранее мы рассказывали, кому точно не стоит пользоваться скрабом для лица.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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