Дерматолог предупредила о косметике, которая может нанести вред коже

На портале «Городовой» рассказали о косметике, которая может нанести вред коже. По словам врача-косметолога, дерматолога, трихолога Татьяны Вербицкой, пользоваться поддельными дешевыми косметическими средствами, которые в обилие представлены на маркет-плейсах, опасно. Низкие цены должны насторожить — они могут говорить о нарушении технологии изготовления и некачественном сырье. Как отметила дерматолог, такая косметика способна приводить к ожогам, аллергическим реакциям и другим проблемам с кожей.

Чтобы случайно не приобрести подделку вместо качественной косметики, Татьяна Вербицкая порекомендовала покупать ее у проверенных производителей. «У нас бывает и качественная дешевая косметика. Нужно выбирать проверенные фирмы, покупать в проверенных магазинах. Недорогие и эффективные продукты часто поступают в крупные сетевые торговые точки», — резюмировала эксперт.

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