Дерматолог рассказала, что делать, если воспалился заусенец

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Врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала «СЭ», что ускорить заживление заусенцев и не допустить их повторного возникновения можно, если установить и устранить точную причину этого болезненного явления. «Заусенцы не только доставляют неприятные ощущения и делают внешний вид рук взрослых и детей неопрятным. Повреждения служат «входными воротами» для инфекций, вызывающих воспаление», — предупредила специалист.
Как отметила Александра Филева, вылечить уже имеющиеся околоногтевые повреждения кожи можно с помощью гигиенического маникюра и местных средств регенеративного (заживляющего) действия. «Если есть мокнущая область повреждения, то ранку сначала обеззараживают — обрабатывают ее антисептическими растворами (хлоргексидин, перекись), после чего наносят восстанавливающий крем. Этих процедур будет достаточно, чтобы ускорить заживление», — заключила врач.
Ранее мы рассказывали, как избежать появления заусенцев.
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