Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:20

Дерматолог рассказала, из-за чего кожа на шее стареет раньше

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
Девушка держится руками за шею.
Фото Freepik/cookie-studio
Telegram Дзен

Врач дерматолог-косметолог Елена Васильева рассказала «СЭ», из-за чего кожа на шее стареет раньше и что с этим делать. «Из-за анатомических особенностей, таких как гипертонус мышц депрессоров и отсутствие подкожно-жировой клетчатки, шея стареет гораздо раньше. Поэтому чем раньше женщина начнет ухаживать за кожей шеи, тем дольше эта область будет сохранять здоровый и красивый вид», — пояснила специалист.

По словам Елены Васильевой, лучше всего увлажняют инъекции гиалуроновой кислоты (биоревитализация). «Инъекции интенсивнее увлажнят кожу, так как пробивают базальный слой и наполняют влагой необходимые слои дермы. Есть разные виды гиалуроновой кислоты: высокомолекулярная, со средним молекулярным весом, низкомолекулярная и сверхнизкомолекулярная. Чем выше молекулярный вес, тем глубже она проникает и больше притягивает воды», — подчеркнула косметолог. В зависимости от глубины складок и морщин на коже шеи подбирается препарат, который будет работать лучше всего.

Для тех, кто против инъекций, Елена Васильева порекомендовала аппаратные процедуры (например, Hydrafacial), которые под давлением вводят увлажняющие сыворотки. «И, конечно же, есть домашние увлажняющие средства, содержащие все четыре вида гиалуроновой кислоты. Но их воздействие более поверхностное, поэтому они хороши только для профилактики и поддержания кожи шеи в хорошем состоянии», — заключила врач.

Ранее мы рассказывали о причинах неизбежного старения.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог объяснила, как омолодить кожу рук