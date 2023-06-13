Дерматолог рассказала, из-за чего кожа на шее стареет раньше

Врач дерматолог-косметолог Елена Васильева рассказала «СЭ», из-за чего кожа на шее стареет раньше и что с этим делать. «Из-за анатомических особенностей, таких как гипертонус мышц депрессоров и отсутствие подкожно-жировой клетчатки, шея стареет гораздо раньше. Поэтому чем раньше женщина начнет ухаживать за кожей шеи, тем дольше эта область будет сохранять здоровый и красивый вид», — пояснила специалист.

По словам Елены Васильевой, лучше всего увлажняют инъекции гиалуроновой кислоты (биоревитализация). «Инъекции интенсивнее увлажнят кожу, так как пробивают базальный слой и наполняют влагой необходимые слои дермы. Есть разные виды гиалуроновой кислоты: высокомолекулярная, со средним молекулярным весом, низкомолекулярная и сверхнизкомолекулярная. Чем выше молекулярный вес, тем глубже она проникает и больше притягивает воды», — подчеркнула косметолог. В зависимости от глубины складок и морщин на коже шеи подбирается препарат, который будет работать лучше всего.

Для тех, кто против инъекций, Елена Васильева порекомендовала аппаратные процедуры (например, Hydrafacial), которые под давлением вводят увлажняющие сыворотки. «И, конечно же, есть домашние увлажняющие средства, содержащие все четыре вида гиалуроновой кислоты. Но их воздействие более поверхностное, поэтому они хороши только для профилактики и поддержания кожи шеи в хорошем состоянии», — заключила врач.

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