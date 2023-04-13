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Сегодня, 16:35

Дерматолог рассказала, как избавиться от носогубных складок и морщин на лбу

Ольга Стрельникова
Девушка улыбается с морщинами на лбу.
Фото istockphoto.com
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Дерматовенеролог, косметолог Татьяна Денисова рассказала, что причиной появления носогубных складок, идущих от крыльев носа к уголкам рта, глубоких морщин и заломов на лбу может стать не только старение, но и богатая эмоциональная мимика. Об этом сообщили на портале «СИБ.ФМ».

Случиться это может не только со зрелыми дамами, но и с молодыми девушками, имеющими богатую и эмоциональную мимику. По словам Татьяны Денисовой, негативно также сказываются курение (в том числе электронных сигарет), недостаточное увлажнение кожи, перепады в весе и неправильный привкус. Как отметила специалист, чтобы избавиться от крупных заломов и морщин, может быть достаточно одной процедуры или комбинации различных инъекционных и аппаратных методов. Но есть и универсальное, доступное средство, которое подходит для любого возраста. Речь о фейсбилдинге — гимнастике для лица. Главное условие — она должна быть регулярной.

Татьяна Денисова порекомендовала каждое утро выполнять пять упражнений для лица, чтобы забыть о носогубных складках и морщинах на лбу. В первом упражнении нужно максимально надуть щеки, а затем резко выпустить воздух и повторить так 10 раз. Во втором упражнении нужно вытянуть губы трубочкой, одновременно напрягая и втягивая щеки, и удерживать их в таком положении пять-шесть секунд. Для третьего упражнения нужно прижать указательные пальцы к уголкам рта с обеих сторон и попытаться приподнять уголки губ, преодолевая сопротивление — повторить 10 раз. В четвертом упражнении нужно вытянуть губы трубочкой и произносить звуки «у», «а», «о», «и» по 20 раз каждый. Для пятого упражнения нужно выдвинуть нижнюю челюсть вперед, одновременно сжать губы и напрячь уголки рта — повторить 10 раз.

Для последнего упражнения (от складок на лбу) нужно постараться расслабить мышцы лба и не поднимать брови. «Положите ладонь на середину лба и проведите рукой в правую сторону. Затем положите на лоб другую руку и повторите движение в противоположную сторону. Выполняйте упражнение минуту, меняя руки», — резюмировала косметолог.

Ранее мы рассказывали, какие вещества в составе косметики помогают бороться с морщинами.

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Советы и рекомендации
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