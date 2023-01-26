Дерматолог рассказала, кому противопоказана лазерная шлифовка кожи

Врач-косметолог, дерматовенеролог Евгения Склярова в эксклюзивном материале «СЭ» рассказала, кому стоит отказаться от лазерной шлифовки лица. Дело в том, что процедура лазерной шлифовки весьма эффективна — она удаляет поврежденные клетки с поверхности эпидермиса и активизирует различные ферменты, принимающие участие в обновлении кожи, делая ее гладкой и подтянутой. При этом, косметолог подчеркнула, что подойдет она не каждому.

К противопоказаниям относятся несовершеннолетний возраст, беременность, онкология, вирусные заболевания, кожные инфекции, фотодерматозы, сахарный диабет, проблемы с сердцем и эпилепсия. Также отказаться от лазерной шлифовки лучше при обострении хронических заболеваний.

Кому лазерная шлифовка необходима, как к ней подготовиться и, как ухаживать за кожей после процедуры, читайте в полной версии материала в «СЭ».