Дерматолог рассказала о причинах сухости кожи

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Врач дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова рассказала «СЭ», почему кожа становится сухой. «Сухая кожа очень требовательная. С годами она и вовсе начинает напоминать «мятую простынь» или «печеное яблоко». Чтобы это предотвратить, нужно не только обеспечить должный уход, но и устранить причины сухости», — пояснила специалист.
Самыми распространенными причинами сухости кожи Татьяна Серебрякова назвала солнце, ветер, холод, отопительные приборы, неподходящий уход, недостаток увлажнения, использование масел, которые нарушают естественную защиту кожи. Среди внутренних причин: хронические заболевания кожи (атопический дерматит, экзема), проблемы с питанием, дефицит витаминов и белка в организме. «Нередко с пищей поступает недостаточно полезных жиров и необходимого белка, а быстрых углеводов, наоборот, много», — заключила косметолог.
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